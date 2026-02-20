Peter Pan, febbraio 2026: Story 2000 e Tutta Riccione

Due venerdì consecutivi da non perdere, i prossimi in calendario al Peter Pan Club di Misano Adriatico: venerdì 20 febbraio 2026 in programma la serata History, venerdì 27 Tutta Riccione. Al sabato sempre in calendario il party Vidaloca.

venerdì 20 febbraio: Story 2000 con Ciuffo, Frankie P, Mappa e Tanja Monies. Per una notte il Peter Pan viaggia a ritroso nel tempo, negli anni nei quali la Riviera viveva di musica, emozioni e momenti unici. Una serata nella quale i dj riproporranno il sound che ha segnato un’epoca, una House elegante che sapeva coinvolgere tutti quanti. Story 2000 non sarà soltanto musica, ma un ritrovo per chi quegli anni li ha vissuto davvero e per chi se li è sentiti raccontare; il Peter Pan diventerà così un punto di incontro tra più generazioni, uniti da un linguaggio comune: ricordi, grandi classici e la voglia di divertirsi che in Romagna ed in particolare al Peter trova sempre casa.

venerdì 27 febbraio: Tutta Riccione. Primo appuntamento 2026 con un party che ormai è diventato un must: Tutta Riccione, un format che vede protagoniste oltre cento attività – alberghi, bar, negozi, palestre e ristoranti – che per una sera si ritrovano al Peter Pan a cena e nel dopocena per un party che anticipa la primavera. Ogni edizione ha un tema ed un filo conduttore diverso, ma lo spirito resta lo stesso: celebrare la riccionesità, l’energia delle sue attività e le persone che ogni giorno la fanno vivere, il tutto grazie ad un format creato dal dinamico duo formato dai collaboratori del Peter Jimmy e Pizzo, al fine di dare un dovuto omaggio alla città di Riccione ed al suo cuore operativo. Venerdì 27 marzo in console i dj Mappa, Simon Vincent e Fimp.

