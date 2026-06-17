Si intitola “Missin’u” il nuovo singolo degli Hidden Hands, la loro seconda release in questo 2026 dopo “Sunset Love”, rilasciato lo scorso marzo, entrambe per l’etichetta discografica Glue Valley. “Missin’u” è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 giugno 2026.

“Missin’u” racconta una storia d’amore semplice ed allo stesso tempo intensa, un brano carico di emozioni, nostalgia e quella dolce fitta che soltanto una prima cotta può lasciare quando si è lasciati. Due le versioni del brano: quella pop fresca, immediata, irresistibile con il featuring dei Glue Valley e quella più italodisco e nu disco, che trasforma la nostalgia in pura energia con il suo ritornello orecchiabile, arpeggi dal sapore retrò ed una linea di basso funky che alleggerisce l’atmosfera. Due interpretazioni diverse che si integrano e completano alla perfezione.

Hidden Hands è un progetto musicale formato da Rea, Mapo e Artiglio! e che fonde il fascino senza tempo della disco con l’energia della house contemporanea, dando vita a un sound fresco ed innovativo. Al centro della loro identità sonora spicca una profonda passione per i sintetizzatori, con i quali gli Hidden Hands costruiscono le loro produzioni discografiche. Attraverso una fusione perfetta tra richiami al passato e tecniche di produzione moderne, ogni loro traccia è il viatico ideale per esaltare il dancefloor e dare all’ascoltatore vibrazioni uniche.

Glue Valley è un progetto musicale svizzero nato nel 2023 dall’incontro tra i succitati Rea, Mapo e Artiglio! (Andrea Realini, Massimo Ferrari e Luca Tavaglione). I tre artisti, già noti tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 con l’alias Robotronic Squad, si sono ritrovato in studio di registrazione dopo oltre vent’anni, con l’obiettivo di creare nuove tracce e nuovi remix. La loro musica è profondamente ispirata al territorio ticinese in cui sono nati, cresciuti e in parte vivono tuttora. Il risultato è un sound fresco che va oltre il dancefloor, con un forte richiamo alle sonorità britanniche e che si caratterizza per un utilizzo costante dei sampler, autentico tratto distintivo delle loro produzioni.

per ascoltare e scaricare “Missin’u”: questo il link

pre-save delle release Hidden Hands in questo link

sito internet: gluevalley.com

instagram: gluevalley

foto di Alexandre Zveiger