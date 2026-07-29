Gran finale per il Mangia’s Musaic Festival

Dopo il grande successo del concerto di Jimmy Sax & Band al Parco Archeologico di Selinunte, il Mangia’s Musaic Festival si prepara a vivere il suo gran finale, con gli ultimi due appuntamenti della sua terza edizione. La serata di Selinunte, seguita da quasi tremila spettatori, ha visto Jimmy Sax prolungare il proprio live di oltre mezz’ora rispetto alla scaletta prevista e scendere dal palco per suonare tra il pubblico, confermando la forza di una rassegna che unisce grandi protagonisti della musica internazionale ad alcuni dei luoghi più affascinanti della Sicilia.

Il festival si concluderà al Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collection, con due concerti che rappresentano altrettanti punti di riferimento musicali.

Venerdì 31 luglio saliranno sul palco i Dirotta su Cuba, una delle band simbolo del funk italiano. Guidato dalla voce di Simona Bencini, il gruppo ha saputo costruire negli anni un’identità musicale riconoscibile, nella quale funk, soul, jazz e pop convivono con naturalezza. Dopo oltre trent’anni di carriera e numerosi successi radiofonici, i Dirotta su Cuba continuano a distinguersi per l’energia delle loro esibizioni dal vivo.

Sabato 1° agosto sarà invece la volta dei Gipsy Kings by Diego Baliardo. Guidata da uno dei fondatori della storica formazione, la band continua a portare sui palchi di tutto il mondo il caratteristico intreccio di rumba flamenca, tradizione gitana, influenze latine e sonorità mediterranee che l’ha resa celebre a livello internazionale. Un repertorio che comprende classici come Bamboléo, Djobi Djoba e Volare, diventati negli anni patrimonio della musica internazionale.

Diretto artisticamente da Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, il Mangia’s Musaic Festival ha confermato anche quest’anno la propria identità, proponendo una programmazione all’insegna della trasversalità. Per la prima volta la manifestazione ha assunto una dimensione itinerante, facendo tappa tra Brucoli, Selinunte e Sciacca, valorizzando alcuni dei luoghi più rappresentativi della Sicilia attraverso una proposta che mette al centro la musica dal vivo e il patrimonio del territorio.

Il festival nasce da un progetto di Mangia’s, catena alberghiera italiana leader nel settore luxury e upper upscale in Sicilia e Sardegna, che con le sue diciassette strutture ha affiancato alla tradizionale offerta di ospitalità una programmazione musicale internazionale. Un’iniziativa che permette agli ospiti di abbinare il soggiorno ai concerti grazie a specifici pacchetti dedicati ai fine settimana della rassegna.

Grazie a Mangia’s Musaic Festival la Sicilia diventa sempre più palcoscenico internazionale della musica e del turismo culturale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e per chi sia alla ricerca di emozioni da vivere, ascoltare, assaporare e ricordare.

Informazioni e riservazioni sui siti musaicfest.it e mangias.com