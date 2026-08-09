Si intitola “Start Again” il nuovo singolo degli Hidden Hands, uscito venerdì 31 luglio 2026 su Glue Valley e disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Start Again” è Un brano dance-pop dal ritmo sostenuto, caratterizzato da synth pulsanti, melodie luminose e un’energia che accompagna un messaggio ben preciso: ogni nuovo inizio nasce dalla capacità di rialzarsi dopo un momento difficile.

Con “Start Again”, gli Hidden Hands raccontano il percorso che porta dalla vulnerabilità alla ritrovata consapevolezza, trasformando le difficoltà in una spinta verso il cambiamento. Il testo descrive il passaggio dall’incertezza alla riconquista della fiducia in sé stessi, invitando ad affrontare il futuro con determinazione e a riprendere il controllo del proprio cammino. La produzione unisce sonorità elettroniche contemporanee ad un’impronta pop immediata, grazie ad un groove incalzante, sintetizzatori dal forte impatto e un ritornello pensato per lasciare il segno. Il risultato è un brano che alterna intensità emotiva ed energia, mantenendo sempre al centro il tema della rinascita.

Più che un semplice singolo, “Start Again” vuole essere un invito a ricominciare, lasciandosi alle spalle paure e ostacoli. Perché, come suggerisce il messaggio che accompagna l’uscita del brano, ogni alba rappresenta una nuova occasione per ripartire.

Hidden Hands è un progetto musicale formato da Rea, Mapo e Artiglio! e che fonde il fascino senza tempo della disco con l’energia della house contemporanea, dando vita a un sound fresco ed innovativo. Al centro della loro identità sonora spicca una profonda passione per i sintetizzatori, con i quali gli Hidden Hands costruiscono le loro produzioni discografiche. Attraverso una fusione perfetta tra richiami al passato e tecniche di produzione moderne, ogni loro traccia è il viatico ideale per esaltare il dancefloor e dare all’ascoltatore vibrazioni uniche.

Glue Valley è un progetto musicale svizzero nato nel 2023 dall’incontro tra i succitati Rea, Mapo e Artiglio! (Andrea Realini, Massimo Ferrari e Luca Tavaglione). I tre artisti, già noti tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 con l’alias Robotronic Squad, si sono ritrovato in studio di registrazione dopo oltre vent’anni, con l’obiettivo di creare nuove tracce e nuovi remix. La loro musica è profondamente ispirata al territorio ticinese in cui sono nati, cresciuti e in parte vivono tuttora. Il risultato è un sound fresco che va oltre il dancefloor, con un forte richiamo alle sonorità britanniche e che si caratterizza per un utilizzo costante dei sampler, autentico tratto distintivo delle loro produzioni.

per ascoltare e scaricare “Start Again”: questo il link

pre-save delle release Hidden Hands in questo link

sito internet: gluevalley.com

instagram: gluevalley

foto di Alexandre Zveiger