20mila presenze a Jesolo per Aperyshow On The Beach

Grande partecipazione domenica 2 agosto 2026 alla Spiaggia del Faro. Dopo l’edizione primaverile da record a Treviso, nuovo successo per Aperyshow, che conferma Jesolo come punto di riferimento dell’estate all’insegna della musica e della solidarietà.

Si è chiusa con 20mila presenze l’edizione 2026 di Aperyshow On The Beach, svoltosi domenica 2 agosto alla Spiaggia del Faro di Jesolo. Un risultato che conferma la crescita del primo Charity Festival italiano, capace ancora una volta di unire musica, intrattenimento e impegno sociale, dopo gli straordinari numeri registrati in primavera a Treviso.

Dalle ore 17 fino a mezzanotte in punto si sono alternati sul palco alcuni tra i protagonisti della scena dance e urban italiana e internazionale, con una line up che ha visto esibirsi, tra gli altri, Topic, Damante, Goodboys, Andrea Casta, Twentysix, Bello Figo, Chadia Rodriguez, Rudeejay e numerosi altri artisti, accompagnando il pubblico in una lunga giornata di musica in spiaggia

Tra le autorità presenti, il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti e il vicepresidente della Regione del Veneto Lucas Pavanetto, a testimonianza della vicinanza delle Istituzioni a un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere e a promuovere valori che vanno oltre l’intrattenimento.

Grande attenzione altresì per il Villaggio della Prevenzione, che ha riscosso un significativo interesse da parte del pubblico grazie alle attività dedicate alla sensibilizzazione e alla promozione della salute, ampliando ulteriormente la dimensione sociale che da sempre caratterizza Aperyshow.

“Aperyshow On The Beach ha saputo coniugare musica, partecipazione e solidarietà, offrendo ai tanti giovani presenti un evento di qualità in un contesto sicuro e ben organizzato – le parole del Sindaco di Jesolo Christofer De Zotti – Jesolo continua a confermarsi una città capace di ospitare grandi appuntamenti, valorizzando iniziative che, oltre all’intrattenimento, promuovono la prevenzione, l’inclusione e l’attenzione verso il prossimo. Un ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione”.

“Aperyshow On The Beach è stato un successo, confermando Jesolo come la nostra casa estiva – commenta Riccardo Checchin, event manager di Aperyshow – Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Jesolo e la Regione Veneto per la disponibilità e per aver creduto in un progetto come Aperyshow, capace di diffondere messaggi positivi tra i giovani e, soprattutto, di promuovere la solidarietà”.

“Uniti si può è il motto che da sempre accompagna Aperyshow ed anche questa volta si è dimostrato di come sia importante affiancare alla musica contenuti e iniziative di valore per il territorio e per il pubblico – prosegue Checchin – Aperyshow tornerà l’anno prossimo si a Treviso sia Jesolo; nel frattempo tra poco più di mese faremo il nostro debutto a Milano”.

Con il successo di Jesolo, Aperyshow conferma la propria crescita dopo l’edizione record di Treviso, rafforzando un format che negli anni ha saputo trasformarsi in un appuntamento capace di coinvolgere migliaia di persone e sostenere concretamente numerose iniziative benefiche, mantenendo al centro i valori della condivisione, della solidarietà e della responsabilità sociale.