Gin & Tonic Festival, edizione da record a Verona

Oltre 25 mila presenze in tre giorni, più di 400 etichette da tutto il mondo, degustazioni, masterclass, incontri e un programma musicale trasversale che ha accompagnato l’intera manifestazione. Il debutto di Gin & Tonic Festival a Verona, al Parco Ottocento, si è chiuso con numeri che hanno superato ogni più rosea aspettativa, con relativa conferma immediata del ritorno nel 2027 da venerdì 3 a domenica 5 settembre 2027, sempre negli spazi di Parco Ottocento.

Un grande traguardo

Per Gin & Tonic Festival, il risultato di Verona assume un significato ancora più importante perché arriva nell’anno del suo decimo anniversario, nata nel 2016 per iniziativa del fondatore Guido Gherardi, e al termine di una stagione che ha visto il format crescere attraverso un tour nazionale. Nel 2026 il Festival ha fatto tappa in Sardegna, Torino, Montesilvano (Pescara) e appunto Verona, oltre al debutto internazionale a Berlino, sviluppando formule differenti in base alle città e ai contesti. La tappa veronese, realizzata insieme a Studio Suono, società guidata da Pierangelo Vitelli, ha rappresentato il momento più importante della stagione e, con oltre 25 mila presenze, stabilendo il nuovo record di presenze, a conferma dello slogan che sta accompagnando Gin & Tonic Festival: L’originale. Il più grande. L’unico.

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A conquistare i partecipanti non è stata soltanto la possibilità di scoprire e degustare oltre 400 etichette provenienti da tutto il mondo, ma una proposta costruita attorno alla cultura del gin. Masterclass, talk, momenti di formazione e informazione, insieme alle occasioni di incontro con produttori e professionisti del settore, hanno coinvolto sia gli appassionati sia i tanti curiosi che hanno voluto conoscere più da vicino il gin tonic in tutte le sue declinazioni. Particolarmente apprezzata anche la proposta musicale, con live, dj set e appuntamenti sui palchi che hanno accompagnato le tre giornate, completando una manifestazione capace di mettere insieme degustazione, approfondimento e intrattenimento.

Qualcosa di speciale

“Per noi Verona rappresenta qualcosa di speciale – commenta Guido Gherardi, fondatore di Gin & Tonic Festival – dieci anni fa sarebbe stato difficile immaginare di arrivare a costruire un tour nazionale e, soprattutto, di vedere oltre 25 mila persone partecipare a una singola tappa. Nel 2022 avevamo raggiunto circa 18 mila presenze in quella che allora era l’unica grande edizione annuale del Festival. Oggi siamo presenti in numerose città italiane e Verona è riuscita comunque a superare quel risultato, diventando il Gin & Tonic Festival più grande che abbiamo mai realizzato”

“Al di là dei numeri, quello che ci rende più soddisfatti è vedere un pubblico sempre più curioso e interessato a scoprire questo mondo: non soltanto bere un gin tonic, ma conoscere i produttori, partecipare alle masterclass, provare nuove etichette e conoscere più da vicino tutto ciò che ruota intorno al Festival – prosegue Gherardi – il risultato raggiunto insieme al Local Partner Studio Suono ci ha convinti immediatamente a confermare il ritorno nel 2027. Insieme a Pierangelo Vitelli e a tutto il team vogliamo partire da quanto costruito quest’anno per far crescere ulteriormente il nostro festival, valorizzando quanto fatto in questi tre giorni e i tanti riscontri raccolti dal pubblico. L’obiettivo è costruire un’edizione ancora più completa e curata, con nuovi contenuti e diverse novità che inizieremo a raccontare nei prossimi mesi”.

“È piaciuta la proposta delle oltre 400 etichette, ma soprattutto ciò che siamo riusciti a costruire intorno alla manifestazione – conferma Pierangelo Vitelli, fondatore di Studio Suono – I momenti di formazione e informazione hanno permesso anche ai più curiosi di avvicinarsi a questo mondo, mentre musica e intrattenimento hanno ricevuto un ottimo riscontro. I numeri raggiunti ci rendono molto soddisfatti e ci permettono di guardare già al prossimo anno”.

L’appuntamento è quindi già fissato: Gin & Tonic Festival tornerà al Parco Ottocento di Verona venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre 2027.

Gin & Tonic Festival. L’originale. Il più grande. L’unico.

gintonicfestival.com