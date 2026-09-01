Villa delle Rose, settembre 2026: tutti i party

Settembre 2026: la Villa delle Rose di Misano Adriatico si prepara a concludere la sua 32ª stagione con sei appuntamenti in calendario tra venerdì 4 e sabato 26 settembre: il modo migliore per concludere una programmazione estiva iniziata a maggio e sempre all’insegna della continuità e della varietà delle proposte.

La stagione estiva 2026 della Villa ha confermato ancora una volta la capacità della Villa di proporre una programmazione trasversale, capace di attraversare generi, pubblici e contesti differenti. Da maggio ad agosto si sono alternati in console alla Villa artisti internazionali e italiani come Bob Sinclar, Dennis Cruz, James Hype, Jamie Jones, Seth Troxler, Gabry Ponte, MEDUZA, Satori e Steve Aoki. Una proposta che ha affiancato grandi protagonisti della musica elettronica internazionale a format come Art Meets Art, Club Couture, Clorophilla, mantenendo sempre centrale l’identità della Villa.

Il calendario di settembre si apre venerdì 4 settembre con The Last Friday, l’ultimo venerdì della stagione estiva. Protagonista della serata sarà Clorophilla, con Grossomoddo, Samuele Sartini, Mappa e Tanja Monies. Tra i protagonisti della serata Grossomoddo, progetto che si muove tra house ed elettronica e che negli ultimi anni ha costruito una propria identità attraverso produzioni, dj set e collaborazioni con diversi artisti della scena. Una presenza che ben rappresenta la volontà della Villa di affiancare ai grandi guest internazionali anche interpreti capaci di esprimere una visione personale della musica da club.

Sabato 5 settembre torna VidaLoca, format che accompagnerà la Villa anche nei successivi appuntamenti di tutti i sabati di settembre. VidaLoca unisce musica, animazione e spettacolo attraverso una proposta che spazia tra sonorità urban, hip hop, reggaeton e pop, confermandosi uno degli appuntamenti più riconoscibili della programmazione della Villa.

Domenica 13 settembre spazio invece al Red Bull MotoGP Party, appuntamento speciale legato al mondo del motociclismo e alla tappa italiana del campionato. Una serata che porta alla Villa delle Rose l’energia del MotoGP, mettendo in relazione musica, intrattenimento ed il modo dei motori in un appuntamento pensato per celebrare il pubblico e gli appassionati delle due ruote.

La stagione si avvierà così verso il suo appuntamento conclusivo sabato 26 settembre, quando VidaLoca tornerà alla Villa per il Closing Party, ultimo atto della stagione 2026.

Da sempre, la Villa delle Rose ha saputo distinguersi per la capacità di rinnovarsi senza mai tradire la propria identità. Trentadue anni di attività hanno trasformato il club di Misano Adriatico in uno dei luoghi di riferimento dell’estate italiana, capace di attrarre ogni stagione un pubblico italiano e internazionale e di contribuire all’attrattività turistica della Riviera.

Con gli appuntamenti di settembre si chiude così un’altra estate della Villa delle Rose: una stagione costruita attraverso grandi guest internazionali, artisti italiani, format consolidati e nuove proposte, nel segno di una programmazione che continua a rinnovarsi mantenendo riconoscibile la propria identità.

La Villa delle Rose non è un’abitudine: è uno status.

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