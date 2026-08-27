Vision Open Air riparte con Charlotte de Witte

Esiste un luogo a Milano dove il cemento conserva memoria e il suono trova spazio per trasformarsi: il suo nome è ex Macello, che da tra anni grazie a Vision Open Air è diventato un riferimento italiano ed internazionale per gli amanti della musica elettronica.

Sabato 5 settembre 2026 Vision Open Air riparte dopo la pausa estiva e lo fa come meglio non si potrebbe, con Charlotte de Witte e la sua techno, pronta a diventare materia viva, a risuonare e ad amplificarsi in questo spazio post industriale a cielo aperto.

Dj techno numero uno al mondo per la Top 100 DJs della rivista di DJ Mag, Charlotte de Witte sta celebrando i suoi primi quindici anni di carriera nel migliore dei modi: in particolare con il suo album di debutto – appena uscito con una versione deluxe in vinile, le sue esibizioni al Flanders Expo di Gent, il suo prossimo EP “Amor”, in uscita giovedì 30 aprile 2026 sulla sua label KNTXT e tantissimo altro, in primis il suo set in piazza Matteotti a Genova la scorsa primavera, un contenuto divenuto autenticamente virale, in grado di radunare decine di migliaia di persone in loco e infinite interazioni sui social, ulteriore dimostrazione di come da tempo i dj siano le rockstar del terzo millennio e la de Witte un’autentica regina della techno.

Vision Open Air di sabato 5 settembre non è soltanto un ritrovarvi a Milano dopo l’estate: è un nuovo inizio, dove musica, spazi e persone sono pronte ad unirsi grazie al linguaggio universale della musica elettronica, primo appuntamento di un settembre che grazie a Vision Open Air sarà più ricco che mai.

foto di Marie Wynants