Tinì Soundgarden: Chris Liebing per il closing

Per il party di chiusura stagionale torna così al Tinì uno dei nomi di riferimento della techno internazionale. Nato in Germania nel 1968, Chris Liebing ha costruito una carriera che attraversa oltre tre decenni di clubbing, produzioni, dj set e attività radiofonica. Con la sua label CLR (Create, Learn, Realize) e i relativi radioshow ha contribuito a definire una precisa idea di techno, mantenendo sempre un approccio particolarmente attento all’evoluzione delle strumentazioni elettroniche e delle tecniche di mixaggio. Tra i suoi album più rilevanti figurano “Evolution” (2004), “Burn Slow” (2018) ed “Evolver”, pubblicato la scorsa primavera. Nel corso della sua carriera ha inoltre firmato remix per artisti come Depeche Mode e Moby. Insieme a Liebing, sabato 29, in console anche Marco Effe.

La presenza di Liebing rappresenta la scelta migliore per il finale di una stagione che ha ulteriormente consolidato il Tinì Soundgarden come uno dei club più attivi e riconoscibili della scena elettronica italiana e non, capace di costruire una programmazione con artisti di primo piano, provenienti da differenti aree del clubbing internazionale.

Nel corso dell’estate, il club di Cecina ha infatti ospitato tra gli altri Franky Rizardo, Chris Stussy, Marco Carola, Loco Dice, Paco Osuna, Ilario Alicante, Fatima Hajji, Anxhela, Bob Sinclar ed East End Dubs, affiancando house, tech house e techno e alternando artisti affermati a protagonisti di alcune delle realtà più interessanti della scena contemporanea. Una programmazione che ha confermato la volontà del Tinì di proporsi non soltanto come riferimento per il pubblico toscano, ma come destinazione capace di attrarre pubblico e attenzione anche oltre i confini regionali e nazionali.

Con Chris Liebing all night long il Tinì chiude quindi la stagione 2026 nel segno della techno, affidando a uno dei suoi interpreti storici una serata pensata per accompagnare il pubblico fino alla conclusione dell’estate.

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