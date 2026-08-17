TARAKA, la residenza di GORDO al Pacha di Ibiza

Dopo l’anteprima dello scorso maggio, GORDO torna al Pacha Ibiza con TARAKA, la sua label e serie di eventi, per una residenza di sei settimane in programma ogni martedì dal 25 agosto al 29 settembre 2026. Un appuntamento che accompagnerà la parte finale dell’estate sula isla con una line-up internazionale concentrata sulle sonorità house e tech-house.

Il calendario riunisce alcuni dei nomi più attivi della scena elettronica internazionale: GORDO – con i sui extended set – sarà infatti affiancato tra gli altri da Vintage Culture, Patrick Topping, Shimza, HoneyLuv, Roger Sanchez, Wade, Nicole Moudaber, Alex Wann, ARODES, Manda Moor, Vanjee, Sacchi, Harvy Valencia, Gustavo Domínguez, Tony Guerra, JØRD, Gala e Abril Love.

Originario del Nicaragua, nominato ai Grammy, GORDO – già noto come Carnage – ha costruito negli ultimi anni una traiettoria sonora che unisce house, techno, hip-hop e influenze latine. La sua attività di produttore lo ha portato a collaborare con artisti come Drake, Feid, Maluma, T-Pain, Tiësto, Eladio Carrión, Bad Gyal e Leon Bridges.

Tra i suoi lavori di spicco figura la collaborazione con Drake, per il quale GORDO ha curato la produzione di nove tracce dell’album “Maid of Honor”. Nel 2024 GORDO ha pubblicato il suo album di debutto “DIAMANTAE”, seguito dall’EP “NO HAY VERANO SIN GORDO”. Parallelamente, con i suoi eventi TARAKA sta portando in giro per il mondo la sua filosofia musicale.

Biglietti ed ulteriori informazioni sul sito ufficiale del Pacha.

Il calendario di GORDO presents TARAKA

Martedì 25 agosto

GORDO, Vanjee, Wade, Gustavo Domínguez, Gala

Martedì 1° settembre

GORDO, Nicole Moudaber, Sacchi, Harvy Valencia, Tony Guerra

Martedì 8 settembre

GORDO, Shimza, Alex Wann, ARODES, Manda Moor, Gala

Martedì 15 settembre

GORDO, Vintage Culture, Patrick Topping, Sacchi, JØRD

Martedì 22 settembre

GORDO, HoneyLuv, Vanjee, Gala

Martedì 29 settembre – Closing Party

GORDO, Roger Sanchez, Gala, Abril Love

foto: ufficio stampa Pacha Ibiza