Vision presenta Bibi, Stassy e Solomun

Nel pingue calendario degli appuntamenti che scandiscono i passaggi di stagione, Vision è da anni un riferimento italiano ed internazionale per la musica elettronica, con un calendario che trova nei periodi di maggiore intensità uno dei suoi momenti più significativi, a cominciare dalle Fashion Week.

Dopo il sold out con Charlotte de Witte sabato 5 settembre, Vision torna con tre appuntamenti consecutivi – da giovedì 24 a sabato 26 settembre 2026, con Michael Bibi, Chris Stussy e Solomun – appuntamenti che alternano la formula Vision Open Air all’ex Macello alla dimensione indoor del Fabrique, confermando il ruolo centrale di Vision nel panorama della musica elettronica durante le più importanti settimane milanesi. Il programma si completa sabato 26 settembre con l’aftershow di Solomun all’Amnesia, prolungando Vision oltre e dopo l’ex Macello.

Giovedì 24 settembre (dalle ore 17 a mezzanotte), ex Macello Milano: Vision Open Air presenta Michael Bibi. Fondatore del collettivo e della label Solid Grooves, negli anni Michael Bibi ha saputo ridefinire al meglio i perimetri dell’House contemporanea, grazie ad un linguaggio sonoro essenziale, ipnotico e fortemente identitario. Parallelamente alla musica, Bibi ha sviluppato il progetto “One Life”, piattaforma internazionale che unisce eventi, raccolte fondi e iniziative benefiche a sostegno della ricerca oncologica e dei pazienti oncologici, consolidando ulteriormente il legame con la propria community globale. Insieme a Michael Bibi, Dennis Cruz e Not From Here.

Venerdì 25 settembre (dalle ore 23.30), Fabrique Milano: Vision presenta Chris Stassy. Il dj e producer olandese Chris Stassy è un’artista in constante evoluzione: nei mesi scorsi ha lanciato i suoi nuovi eventi USS, che vogliono mettere al centro di tutto quanto esclusivamente la musica, levando tutto quanto non sia indispensabile e limitando al massimo ogni contenuto extra, che distraggano il dancefloor dall’essenza di ogni singola serata. Tutto questo si riflette anche e soprattutto nelle sue produzioni musicali, su tutto e tutti “Lost, Found, and Forgotten “, il suo album di debutto uscito lo scorso aprile sulla sua label Up The Stuss.

Sabato 26 settembre (dalle ore 17 a mezzanotte), ex Macello Milano: Vision presenta Solomun. In oltre due decenni Solomun ha ridefinito il ruolo del dj, del produttore e del narratore della musica elettronica, partendo da zero e diventando una delle figure più influenti della scena globale. Fondatore di Diynamic e mente creativa delle longeve stagioni ibizenche +1 al Pacha di Ibiza, Solomun ha creato un sistema, uno stile ed una filosofia sonora nelle quali libertà artista e connessione emotiva vengono prima di tutto: in ogni suo set sa unire le persone con la sua presenza, il suo carisma e la sua musica come nessun altro. A seguire, aftershow all’Amnesia.

ulteriori informazioni e biglietti: www.amnesiamilano.com

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo