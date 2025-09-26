Vision riparte con The Martinez Brothers e Loco Dice

Per il primo Vision 2025/26 al Fabrique di Milano non potevano esserci ricorrenza e dj migliori. La nuova stagione di Vision – in modalità indoor – riparte in piena Milano Fashion Week venerdì 26 settembre 2025 con The Martinez Brothers (nella foto) e Blacksun, una serata che completa alla perfezione un programma che già prevede all’ex Macello – quindi in modalità Open Air – tre appuntamenti con Vision: giovedì 24 settembre con Peggy Gou, venerdì 25 con PAWSA e sabato 26 con Solomun.

Chris e Stevie Jr Martinez (The Martinez Brothers) si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore di locali di culto newyorkesi quali il Paradise Garage: autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. Capaci di creare musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy, anche questa estate i Martinez sono resident all’Hï Ibiza (il locale numero confermatosi numero uno al mondo nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag per il quarto anno consecutivo), così come la loro etichetta discografica Cuttin’ Headz non manca mai di avere un occhio di riguardo per i talenti emergenti e le realtà meno mainstream.

I set di Blacksun sono sempre una garanzia, grazie alla sua indubbia conoscenza musicale, alla sua capacità di interpretare al meglio il dancefloor e di saper sempre un vero e proprio filo sonoro diretto con il pubblico presente. Questa estate è stata protagonista di un tour in Centro e Sud America ed ha suonato in location di prestigio sia a Ibiza sia in tutta Italia; anche la discografia parla molto chiaro per Blacksun, in particolare la sua traccia “Disco”, uscita per Solid Grooves Raw.

Il prossimo appuntamento con Vision al Fabrique di Milano è in programma venerdì 10 ottobre 2025 con Loco Dice e Mason Collective.

Ulteriori informazioni e biglietti in questo link.