Amnesia Milano 2026/27: Echoes of the Future

Dal cambiamento al consolidamento, dalla rivoluzione alla definizione del futuro. Sabato 5 settembre Amnesia Milano inaugura la stagione 2026/27 che avrà come filo conduttore il tema Echoes of the Future.

Il 2025/26 di Amnesia Milano è stata all’insegna di Built for Sound, definendo al meglio il concetto di uno spazio fisico completamente cambiato e progettato intorno al suono: l’architettura del club, il sistema audio, la luce e tutti gli elementi interconnessi.

Con Echoes of the Future, Amnesia Milano va oltre quanto nasce dalla struttura in quanto tale; non è più soltanto luogo, ma linguaggio che quel luogo genera: un immaginario in continua evoluzione fatto di musica, tecnologia, immagini e nuove forme di comunicazione, il modo migliore per interpretare la realtà cangiante e tendere al futuro, anticipare se non creare le tendenze prima che diventino tali.

Per il club poco distante dall’Aeroporto di Linate guardare sempre avanti è sempre stato un principio ineludibile, che anche in questa sua 24esima stagione sarà applicato e perseguito con metodo e stile; l’approccio migliore per rafforzare il ruolo di Amnesia Milano quale autentico hub dei più importanti eventi elettronici cittadini e non, in grado sempre più di radunare un pubblico cosmopolita e che quest’anno si sono tradotti anche nell’ingresso – per la prima volta – nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag.

Sabato 5 settembre 2026 Amnesia Milano inaugura la nuova stagione con KiNK (live) e Hiroko Hacci, serata che collima con gli aftershow ufficiali di Vision Open Air e di Le Cannibale.

Il bulgaro KiNK è un autentico mago dei live set, esibizioni nei quali sintetizzatori, drum machine agiscono in simbiosi, dando vita ogni vota a performance sempre diverse. La sua discografia è altrettanto imprevedibile e variegata, come dimostrano le sue release per label del calibro di Running Back, Hypercolour e Mutual Rytm. Dj, cantante e songwriter, Hiroko Hacci propone set nei quali house e techno si incontrano con sonorità profonde e coinvolgenti. Il suo stile, elegante e ricercato, si distingue per una selezione musicale attenta ed una costante ricerca sonora.

amnesiamilano.com

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo