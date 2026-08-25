Zatox e Mambolosco special guest al Ca’ Margherita

Il Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro chiude il mese di agosto come meglio non potrebbe: sabato 29 agosto 2026 ospita infatti Zatox, dj e producer italiano tra i massimi esponenti mondiali del genere hardstyle e Mambolosco.

Con il suo sound, potente e personale, Zatox – all’anagrafe Gerardo Roschini, originario di Tivoli – ha contribuito in prima persona a definire l’evoluzione dell’hardstyle italiano, dando vita alle label Italian Hardstyle e Unite Records e firmando tracce quali “My Life”, “Rumble in the Jungle” e soprattutto “No Way Back”, quest’ultima diventata un autentico inno di categoria. Presente nella Top 100 DJs Poll della rivista DJ Mag, Zatox è uno dei dj italiani più conosciuti al mondo, non soltanto per quanto concerne il variegato universo hardstyle.

Mambolosco, pseudonimo di William Miller Hickman III (nella foto), è nato a Vicenza e ha origini italo-americane; si è imposto rapidadamente nella nuova scena trap, anche grazie all’esperienza della Sugo Gang, collettivo nato a Vicenza con artisti e producer che hanno contribuito a definire un suono fresco, riconoscibile e orientato alle piattaforme.

Insieme a Zatox e Mambolosco sabato 29 agosto in console al Ca’ Margherita Maurizio Mattia, Dennij, Tommyg e Dj Chris.

Zatox e Mambolosco arricchiscono da par loro la programmazione stagionale del Ca’ Margherita, che questa estate ha ospitato tra gli altri Tony Effe, Rondo Da Sosa, Il Principe Maurice, Leo Mas e Tatanka, confermando così la propria capacità di proporre appuntamenti trasversali, capaci di mettere in dialogo la storia della club culture italiana con le nuove tendenze musicali.

Ca’ Margherita

via Alzaia 1 – Lignano Sabbiadoro (UD)

infoline 800.912.664

www.instagram.com/camargherita_official/