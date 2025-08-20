Tony Boy al Ca’ Margherita di Lignano

Trapstar Festival con Trapstar Festival con Glocky, Icy Subzero, Waze e Fashion Forty (venerdì 15) e Tatanka (sabato 16), sabato 23 agosto 2025 il Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro ospita Tony Boy in modalità dj set.

Antonio Hueber, in arte Tony Boy (nella foto di Francesco Prandoni), è un rapper classe ’99 nato a Padova. Sin dai suoi inizi spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e versatilità nel flusso, caratteristica che gli permette di muoversi agilmente su diversi generi musicali. La sua capacità di trasformare il proprio stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali gli ha permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una connessione profonda. Ha aperto il suo 2025 con il singolo “WET” feat. Glocky, per poi calcare i palchi dei principali club italiani con il suo “Tour Club 2025” interamente sold out. Ad aprile è tornato con il nuovo singolo “Uragano” a cui hanno fatto seguito “Isolato” e “Step” feat. Lazza, lo scorso 27 giugno è uscito il suo nuovo album “UFORIA” (Warner Music Italy), composto da 20 tracce al quale hanno collaborato Glocky, Simba La Rue, Shiva, Lazza, Guè, Astro, Kevin Mopao e thasup. “UFORIA” non è soltanto un disco, ma un manifesto sonoro che racconta un percorso personale e artistico, fatto di slanci, vulnerabilità, potenza e stile.

camargherita_official