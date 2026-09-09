Amnesia Milano, settembre 2026: la programmazione

Dal cambiamento al consolidamento, dalla rivoluzione alla definizione del futuro. Lo scorso sabato 5 settembre Amnesia Milano ha inaugurato la stagione 2026/27 – la sua 24esima – con il tema Echoes of the Future. Un debutto che ha confermato fin da subito il ruolo del club milanese come uno dei principali hub della scena elettronica italiana e internazionale, capace di intrecciare la propria programmazione con i grandi appuntamenti cittadini. Sabato 5 settembre il party di inaugurazione è infatti coinciso con l’aftershow di Vision Open Air, che in modalità daytime ha ospitato Charlotte de Witte con oltre 9mila persone e un sold out raggiunto da settimane.

Se la stagione precedente di Amnesia Milano ha avuto come filo conduttore Built for Sound, sottolineando la trasformazione dello spazio e la sua progettazione intorno al suono, con Echoes of the Future Amnesia guarda oltre la dimensione fisica del club. Musica, tecnologia, immagini e nuove forme di comunicazione diventano gli elementi di un linguaggio in continua evoluzione, con l’obiettivo di interpretare il presente e anticipare le tendenze future. Una visione che si riflette anche nella programmazione dei prossimi due mesi, con appuntamenti distribuiti tra Amnesia, ex Macello e Fabrique.

Settembre 2026

Dopo l’inaugurazione di sabato 5 settembre, il calendario di Amnesia prosegue sabato 12 con un doppio b2b: Darius Syrossian b2b Dimmish e Sean Afful b2b Garon; sabato 19 settembre, il club ospita ÆDEN Milano Official Afterparty, confermando la propria funzione di punto di riferimento per i grandi momenti elettronici che attraversano la città. La settimana successiva entra nel vivo la programmazione di Vision durante la Milano Fashion Week: giovedì 24 settembre, Vision Open Air porta Michael Bibi all’ex Macello per un appuntamento diurno, seguito venerdì 25 settembre da Chris Stussy al Fabrique, per il primo Vision in modalità indoor della stagione. Sabato 26 settembre è la volta di Solomun all’ex Macello, sempre in modalità Vision Open Air, con relativo aftershow all’Amnesia con la musica di Bambounou e Mautone.

Una sequenza di eventi che sintetizza bene la posizione di Amnesia all’interno dell’ecosistema elettronico milanese: club, aftershow e collegamento diretto con le principali location cittadine. Il programma di settembre 2026 conferma quindi la vocazione di Amnesia Milano a muoversi su più livelli, mantenendo una propria identità artistica e, allo stesso tempo, partecipando alla costruzione di una rete di eventi che sa sempre offrire prospettive trasversali e una visione improntata sul lungo periodo.

foto di Gabriele Canfora per Lagarthy Photo