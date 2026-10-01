24 anni di Amnesia Milano: Echoes of the future

24 anni di Amnesia Milano. Quasi un quarto di secolo è un tempo enorme per un club, soprattutto in un settore dove mode, tendenze e abitudini cambiano con una velocità difficile da seguire ed assecondare. Sabato 10 ottobre 2026 Amnesia Milano festeggia il suo 24esimo compleanno con Adam Beyer, in una serata che guarda al futuro senza dimenticare una storia costruita serata dopo serata, stagione dopo stagione.

Nato nel 2002, Amnesia Milano ha attraversato più di due decenni di clubbing italiano e internazionale mantenendo al centro la musica ed un’idea precisa di programmazione. Una continuità resa possibile dal lavoro del suo team e da una proposta che, negli anni, ha portato a Milano alcuni tra i nomi più importanti della scena elettronica internazionale, affiancandoli a realtà e artisti capaci di raccontare l’evoluzione del dancefloor. Il 24esimo compleanno di Amnesia Milano arriva inoltre in una stagione particolarmente importante. Nel 2025/26 Amnesia Milano ha completamente rinnovato i propri spazi, intervenendo sull’impianto sonoro, sulle luci e sulla struttura del club con un sistema L-Acoustics, una parete LED a 360 gradi e un nuovo disegno modulare del soffitto. Un cambiamento che ha ridefinito il rapporto tra musica, architettura e tecnologia e che ha preparato il terreno alla nuova stagione.

Il nuovo capitolo di Amnesia Milano si chiama Echoes of the Future: un tema che parte da quanto costruito negli anni precedenti per guardare a ciò che ancora deve arrivare. Una visione che accompagna una stagione nella quale Amnesia Milano continua a lavorare sulla propria identità musicale e sul rapporto tra artisti, pubblico e spazio. Un riconoscimento rilevante in merito è arrivato dalla rivista DJ Mag, che nel 2026 ha inserito per la prima volta Amnesia Milano nella sua Top 100 Clubs. La classifica, basata sui voti del pubblico internazionale, ha così sancito l’ingresso del club milanese nella graduatoria dedicata ai locali di riferimento della scena mondiale

Ottobre 2026

Il mese di ottobre di Amnesia Milano si apre sabato 3 con Rossi., seguito sabato 10 dal ritorno di Adam Beyer nella serata nella quale si festeggerà il 24º compleanno di Amnesia Milano. Venerdì 16 Vision torna al Fabrique con The Martinez Brothers, mentre sabato 17 Amnesia propone la musica di Manda Moor. Il calendario prosegue sabato 24 ottobre con Miguelle & Tons ed il mese si chiude sabato 31 ottobre con la notte di Halloween, affidata a Leon: una serata che ormai è un’autentica tradizione.

Ottobre 2026 conferma la vocazione di Amnesia Milano a muoversi su più livelli, mantenendo una propria identità artistica e, allo stesso tempo, partecipando alla costruzione di una rete di eventi che sa sempre offrire prospettive trasversali e una visione improntata sul lungo periodo.



www.amnesiamilano.com

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo