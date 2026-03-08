Amnesia Milano marzo 2026: Adam Ten, James Hype, Alisha 

Amnesia Milano si appresta ad accogliere la primavera con una programmazione che a marzo 2026 porta aria nuova e serate ad alta intensità. La programmazione di marzo 2026 di Amnesia Milano è iniziata con Meduza³ aftershow (sabato 7) e prosegue con Adam Ten (sabato 14), Joseph Capriati (venerdì 20 al Fabrique), James Hype (sabato 21) e Alisha (sabato 28).

sabato 14 marzo 2026: Adam Ten e Valerie Fox. Da una decina d’anni Adam Ten è uno dei dj e producer più versatili della scena elettronica globale, grazie all’innata capacità di declinare con grande disinvoltura sonorità di ogni genere. Il suo è un talento raro, affinato con il tempo e sempre alimentato da un’innata curiosità per nuovi suoni e nuovi talenti, come ha appena dimostrato con “All Stars 10”, compilation uscita lo scorso gennaio su Maccabi House, l’etichetta discografica che Adam Ten ha creato con il sodale Mita Gami. Una bella ventata di musica fresca, la stessa che sarà possibile ascoltare sabato 14 marzo all’Amnesia Milano.

venerdì 20 marzo 2026: Vision presenta Joseph Capriati extended set, Gennaro aka Blackchild, Marco Tropeano (al Fabrique). L’extended set è una modalità che si adatta perfettamente al Joseph Capriati, reduce da un 2025 che lo ha confermato tra gli italiani più autorevoli nell’elettronica mondiale e che ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi, grazie in particolare a Metamorfosi, la serata che anche questa estate tornerà ad Ibiza, per la precisione all’Amnesia, contribuendo così in maniera importante all’estate che celebra il 50esimo anniversario del locale. Con l’extended set a Vision, Capriati darà una volta di più prova di continuità e coerenza musicale.

sabato 21 marzo 2026: James Hype e Piero Pirupa. Il britannico James Hype è un’autentica forza della natura: i suoi set trasmettono sempre un’energia unica, unita ad una tecnica impeccabile e all’indiscussa capacità di trasportare il pubblico presente in autentici viaggi caleidoscopici che abbracciano passato, presente e futuro della musica elettronica, grazie in particolare a mash-up impeccabili e mixaggi rapidissimi e spettacolari. James Hype vanta oltre 11 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e successi quali “More Than Friends” e “Ferrari”, così come non si contano i suoi remix e gli edit di tantissime hit, in particolare per artisti del calibro di Bruno Mars, Rita Ora, Drake e Central Cee. questa estate James Hype sarà nuovamente resident all’Hï Ibiza – insieme ai Meduza – con la serata Our House, in programma tutti i mercoledì dal 27 maggio.

sabato 28 marzo 2026: Alisha, Obskür e Recap. Per Alisha (nella foto) il 2026 sta confermando quanto di buono ha saputo fare negli ultimi anni: la sua House Music si distingue per bassi profondi e groove alquanto coinvolgenti: uno stile tutto suo, che l’ha portata in breve tempo a produrre tracce per etichette discografiche del calibro di Hot Creations, Eastenderz e Kaluki. Alisha arriverà all’Amnesia dopo aver suonato in festival quali Time Warp e club come il fabric di Londra, così come sarà protagonista in estate nei party ibizenchi.

