Midance: libri e cultura musicale a Radio Mercato Centrale

Midance amplia la propria presenza alla Milano Music Week 2026 e approda a Radio Mercato Centrale, la web radio guidata da Alex Neri all’interno di Mercato Centrale Milano. Lunedì 16 novembre è in programma un pomeriggio dedicato alla musica e alla sua cultura, con interviste, podcast e presentazioni editoriali.

Si comincia alle 16 con una serie di interviste one-to-one in formato podcast, realizzate dal vivo e successivamente disponibili sulle principali piattaforme digitali. Alle 18.30 spazio a Libri & Culture Talk, con autori di saggi, biografie e pubblicazioni dedicate alla musica, chiamati a presentare le proprie opere e a confrontarsi con moderatori provenienti dal settore.

La presenza di Midance a Radio Mercato Centrale si inserisce in un’edizione particolarmente pastosa per la manifestazione, che nel 2026 coinvolge circa 60 etichette discografiche, il doppio rispetto allo scorso anno. Un numero che ha portato a estendere a tre giornate gli incontri tra DJ, producer e label, con altrettanti format e location milanesi.

Martedì 17 novembre, dalle 11, il Lento di via Genova Thaon di Revel ospita Slow Date, appuntamento a numero chiuso riservato ai produttori selezionati da un team di A&R sulla base delle demo inviate. Ogni incontro dura 25 minuti e consente di presentare con maggiore attenzione il proprio progetto musicale.

Mercoledì 18 novembre, dalle 11 alle 18, Radio Mercato Centrale presenta Speed Date, il format storico di Midance, realizzato in collaborazione con 4CMP Academy. La formula prevede incontri individuali di sei minuti con gli A&R delle etichette partecipanti, per presentare il proprio lavoro, ascoltare le demo e ricevere un primo riscontro. La partecipazione richiede la registrazione sul sito ufficiale di Midance.

Giovedì 19 novembre, dalle 18, il Bobino di piazzale Stazione Genova ospita infine Nomunication, novità dell’edizione 2026. Un incontro informale tra produttori e rappresentanti delle etichette, accompagnato da un aperitivo e senza appuntamenti prefissati, con tavoli dedicati al business musicale. La serata comprende quattro panel su distribuzione digitale, diritti, piattaforme e modelli di consumo, oltre alle attività di Soulution e al debutto di Milano Groove Machine, nuovo format musicale realizzato in collaborazione con Deeslab, DJ International Records e Crop Of Music Radio.

Ulteriori informazioni e programma completo: www.midance.it