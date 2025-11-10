Midance 2025: il programma completo

Midance torna puntuale anche quest’anno durante la Milano Music Week, in programma da lunedì 17 a domenica 23 novembre 2025. Argomenti portanti di Midance? Djing, clubbing, discografia, produzione e musica elettronica. Il programma prevede panel, masterclass, incontri professionali, networking e diversi momenti musicali.

Questo il programma 2025 di Midance:

lunedì 17 novembre — Dazi Milano (Piazza Sempione 1)

12:00–19:00 • Panel sul music business

12:00–19:00 • Speed Date 4cmp Academy (incontro tra etichette e producer)

12:00–19:00 • Spazio AlphaTheta (test attrezzature)

19:00–22:00 • Aperitivo su invito a cura di Just Entertainment

Dalle 22:00 • Serata “Psycho Killer” con The Cube Guys (evento aperto al pubblico)

Martedì 18 novembre — 4CMP Academy (Via Tertulliano 37)

16:00 • Masterclass di armonia applicata (Gianluca Ricciardi)

17:00 • Masterclass di sound design e produzione (Carl Fath, Acustica Audio)

Mercoledì 19 novembre — 4CMP Academy (Via Tertulliano 37)

10:00–16:00 • Formazione su lavoro, diritti e comunicazione per musicisti (Cooperativa Esibirsi)

17:00 • Masterclass su AI e produzione creativa (Roberto Turatti e Mauro Abbatiello)

Giovedì 20 novembre — 4CMP Academy (Via Tertulliano 37)

17:00 • Masterclass di produzione techno (Simone Zino)

Venerdì 21 novembre — Sushi & Sound (Piazza Ventiquattro Maggio 1)

16:00 • Presentazione Sushi&Sound Records e panel su marketing musicale

• Presentazione del singolo “Vision” di Benny Camaro

Sabato 22 novembre — Nhero Milano (Via Felice Casati 44)

17:30 • Party LADY-J & F.I.P.I.

• Presentazione del libro “LADY-J” dedicato alle dj donne

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Midance.