Sino a fine marzo a Lambrate la Nikola Testa Exhibition

C’è tempo sino a domenica 29 marzo 2020 per visitare Nikola Tesla Exhibition, la mostra-museo interattiva in programma – prima e unica tappa italiana – allo Spazio Ventura XV ubicato nel quartiere milanese di Lambrate. Un’esposizione realizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il “Nikola Tesla Museum” di Belgrado, ideale per raccontare sia al colto che all’inclita la storia di una delle menti più geniali del XX Secolo, pioniere dell’elettromagnetismo e autore di 300 brevetti, anche se il suo talento, le sue visioni e le sue geniali scoperte furono riconosciuti soprattutto dopo la sua morte.

Il percorso espositivo comprende due fasi: la prima sezione museale dura circa un’ora e permette di immergersi nel mondo di Nikola Tesla (la sua storia, i progetti, i reperti, le riproduzioni delle macchine che ha progettato, le ricostruzioni fedeli di ambienti in cui ha vissuto). La sezione si conclude con lo show del Tesla Coil, la bobina che riproduce i fulmini. La seconda sezione ha una durata di circa mezz’ora: è un’area libera interattiva, visitabile in autonomia, che permette di approfondire i principi dinamico-elettrici studiati da Tesla.

La Nikola Tesla Exhibition merita assolutamente di essere vista, anche e soprattutto per colmare i vuoti dei libri di scuola in merito ad uno scienziato senza il quale le nostre vite sarebbero molto diverse.