Coronavirus: Gruppo Pam dona alla Protezione Civile 400mila mascherine

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare l’intera popolazione, la gente si trova ancora in quarantena a casa. Le norme restrittive erano state previste inizialmente fino ad oggi, ma sono state prolungate. Pochi giorni fa Giuseppe Conte ha annunciato che le restrizioni sono state prorogate fino al 13 aprile, con la speranza che dopo quella data le cose inizino ad andare meglio. Pian piano le limitazioni diminuiranno, ma è chiaro che ci vorrà ancora un po’ di tempo per riavere la completa libertà.

Per far fronte all’emergenza Coronavirus è necessario prendere le dovute precauzioni quando si è costretti ad uscire di casa e a stare a contatto con altre persone, seppur con la dovuta distanza di sicurezza. Nelle ultime settimane mascherine e altri strumenti utili non sono stati facili da reperire, non solo per la popolazione ma anche negli ospedali. Ieri il Gruppo Pam ha donato alla protezione civile 400.000 mascherine destinate ai cittadini della Regione Veneto. Con questo importante e generoso gesto ci ha tenuto a dare il proprio contributo e sostegno durante la battaglia contro il Covid-19.

L’insegna Pam Panorama ha attivato una campagna per sostenere l’economia Italiana, “Insieme a te per l’Italia”. Con tale campagna si promuove l’acquisto di articoli prodotti e realizzati da aziende che hanno gli stabilimenti in Italia. Lo scopo dell’iniziativa è quello di garantire reddito e occupazione alle famiglie italiane e di residenti in Italia. La donazione del Gruppo Pam è arrivata proprio dopo l’iniziativa “Insieme a te per l’Italia”.