Al Peter Pan la musica non si ferma con Colombo, Vacchi e Cleis

Triplo appuntamento per il week-end di Pasqua con “La Musica Non Si Ferma”, i dj set in streaming del Peter Pan Club di Riccione, con la programmazione curata dalla direttrice artistica del locale Tanja Monies. Si inizia stasera con Eugenio Colombo, si prosegue domani con Gianluca Vacchi e domenica con Michel Cleis.

Venerdì 10 aprile (dalle 21.30). Classe 1986, origini napoletane, Eugenio Colombo è il dj resident di Clorophilla, il party che d’inverno va in scena al Peter Pan di Riccione e d’estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Diverse le sue produzioni discografiche realizzate negli ultimi anni; nelle prossime settimane attese sue nuove release, prima tra tutti il brano “Take Off”.

Sabato 11 aprile (da mezzanotte). Resident a Ibiza nel 2018, esibitosi lo scorso anno all’epico festival Tomorrowland, Gianluca Vacchi (nella foto di Dennison Bertram) sa essere in contemporanea imprenditore, stella dei social media, dj e producer. Tra serate a Las Vegas, Dubai, Amsterdam e Miami, Vacchi ha trovato il tempo di dedicarsi anche alle produzioni discografiche con label del calibro di Spinnin’ Records e Armada Deep. Un suo set è stato appena trasmesso da One World Radio, la radio di Tomorrowland: sabato 11 aprile il suo set per il Peter va in onda dalla sua residenza di Miami.

Domenica 12 aprile (dalle 21.30). Dj e produttore eclettico, Michel Cleis è cresciuto ascoltando di tutto, da Miles Davis Lucio Battisti, sempre all’insegna della qualità totale; la sua prima hit assoluta è arrivata nel 2009 (“La Mezcla”), bissata nel 2015 da “Marvinello”: entrambe gli sono valse la vittoria ai Dj Awards di Ibiza. I suoi set sono sempre una sorpresa, si sa da dove si parte ma mai dove si arriva: come dovrebbe accadere sempre con ogni deejay.