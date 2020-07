Claudia Galanti, nuovo lutto dopo la morte della figlia: è morto il padre

Si torna a parlare di Claudia Galanti, dopo la morte della figlia nel 2014 la showgirl ha dovuto affrontare nei giorni scorsi un nuovo doloroso lutto, il padre è morto in Paraguay. A rivelare la triste notizia ci ha pensato Giornalettismo, dove si legge che la Galanti e il padre non hanno sempre avuto un rapporto sereno, negli ultimi tempi stavano però iniziando ad andare d’accordo. Nonostante la distanza stavano riuscendo a costruire un rapporto sereno tra loro. Al momento non si sa quale sia la causa della morte del padre di Claudia, lei sui social non ha detto nulla.

Tante sono le sofferenze e il dolore provato da Claudia Galanti negli ultimi anni. Dopo la morte della figlia Indila la sua vita è cambiata, il tragico evento l’ha segnata. Da qualche mese sta provando a riprendere in mano la sua vita, dedicandosi al di food beats, produce dolci particolari e molto richiesti. Si tratta di un modo per ricominciare a vivere, anche se per lei niente sarà più lo stesso dopo la morte della figlia. Lei stessa tempo fa in un’intervista concessa a Rivelo aveva svelato che dopo che la piccola Indila è morta lei ha smesso di vivere, inoltre si pente di aver detto no all’autopsia. Questo è ciò che aveva detto la showgirl: “Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia. Oggi ho capito di aver sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre. Io non vivo, ma sopravvivo“.

Claudia Galanti ha perso il padre, si aggiunge altro dolore nella sua vita dopo la morte della figlia

Claudia Galanti sa bene cosa sia il dolore, in questi anni ne ha provato davvero tanto. Negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti anche con la morte del padre, evento che ha aggiunto altra sofferenza nella sua vita. La showgirl continua però a dedicarsi alla sua passione per la cucina e ai suoi figli, le uniche cose che riescono a farle avere la voglia di andare avanti.