Qualiano, 44enne viola i domiciliari: picchia i familiari per soldi della droga

La violenta vicenda si è svolta a Qualiano, comune della città di Napoli. Un uomo di 44 anni ha violato i domiciliari e si è recato a casa della madre e della sorella. In preda all’ira si è scagliato con violenza contro di loro, pretendeva i soldi utili per comprare la droga. Sentendo le urla e le richieste di aiuto delle due donne i vicini di casa si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione di lite in appartamento immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta a Qualiano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 44enne in evidente stato di agitazione, stava ancora urlando contro la madre e la sorella. Le due vittime ai carabinieri hanno confessato che l’uomo le aveva appena picchiate. Aveva anche sfogato la sua rabbia mettendo a soqquadro l’appartamento e rompendo alcuni mobili. Le aveva aggredite e insultate per avere da loro i soldi della droga.

Dopo averlo bloccato i carabinieri hanno arrestato il 44enne per i reati di evasione dai domiciliari, maltrattamenti, tentata estorsione, minacce e lesioni. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Le due donne sono state invece portate in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. I medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in 5 giorni per la sorella del 44enne e 11 giorni per la madre.