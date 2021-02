Torino, assalto di 4 malviventi in un hotel: tre di loro sono minorenni

I fatti si sono svolti nella serata di sabato a Torino poco dopo la mezzanotte, all’interno di un hotel in via Principi d’Acaja. Gli autori dell’assalto sono quattro ragazzi, uno di loro ha vent’anni gli altri sono minorenni. Questi si sono presentati nella hall dell’hotel dopo aver studiato un piano che gli avrebbe fatto guadagnare dei soldi se tutto fosse andato per il meglio, le cose però non sono andate come speravano.

I ragazzi sono entrati incappucciati, avevano tra le mani dei coltelli con i quali hanno minacciato il portiere dell’hotel. Dopo aver messo a soqquadro la reception i quattro malviventi hanno costretto il portiere a consegnargli tutto il denaro a cui aveva accesso. Dopo avergli legato i polsi con lo scotch si sono dati alla fuga a bordo di un monopattino. La vittima è riuscita subito a liberarsi e ha immediatamente allarmato le forze dell’ordine per denunciare ciò che gli era appena successo.

Tempestivo è stato l’intervento della Polizia, gli agenti sono riusciti a bloccare il 20enne e lo hanno arrestato per rapina e sequestro di persona. All’interno del suo zaino aveva i soldi appena rubati e il nastro utilizzato per legare il portiere. Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato altri due dei quattro malviventi, si erano recati in un b&b insieme a due ragazze, una di loro è stata denunciata con l’accusa di favoreggiamento. All’arrivo degli agenti uno dei due ragazzini ha tentato di darsi alla fuga, l’altro si è invece nascosto nell’armadio. L’ultimo dei malviventi è stato rintracciato a casa sua, i tre minori si trovano in stato di fermo.