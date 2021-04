Francia: bambina di 8 anni rapita da tre uomini. Proseguono le ricerche

Una bambina di otto anni, Mia Montemaggi, è stata rapita in Francia, a Les Poulières (Vosgi), da tre uomini mentre era dalla nonna.

Le autorità hanno attivato, nella serata del 13 aprile, il dispositivo di allerta per i rapimenti, con la diramazione di tutti i dati riguardanti la bimba.

“Mia Montemaggi, alta 130 centimetri, ha occhi castani e capelli castani lunghi con frangia“, hanno aggiunto gli inquirenti, prelevata da tre uomini descritti “di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e 50“.

Bambina rapita: forse coinvolta la madre

La bambina era in affidamento dalla nonna materna. Con lei potrebbe essere in fuga anche la madre ventottenne, Lola Montemaggi, non autorizzata a vederla da sola.

Il comunicato contiene la descrizione della madre: “28 anni, alta 170 centimetri, molto magra, capelli castano chiaro lunghi fino alle spalle e due tatuaggi”.

Questa donna potrebbe viaggiare a bordo di un veicolo Peugeot 207 nero, immatricolato BZ 370 GZ.

Chiunque localizzi la bambina non dovrà intervenire personalmente ma chiamare il numero 0800 363268 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica alerteenlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

L’allarme per rapimento rientrato ma Mia non si trova

“Con decisione dell’ufficio del pubblico ministero di Epinal, l’allerta di rapimento è terminata – si legge sul profilo Twitter ufficiale del ministero della Giustizia – la bambina non è stata trovata. Ma le sue foto non dovrebbero più essere rilasciate. Le indagini continuano. Grazie a tutti per il vostro aiuto”.

Dunque allarme revocato da parte degli inquirenti che stanno continuando le indagini ma che non hanno però motivato la decisione di sospendere l’allarme per rapimento.