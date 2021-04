Indonesia, ritrovato il sottomarino scomparso: nessun sopravvissuto

Ritrovato il relitto del sottomarino affondato nei giorni scorsi in Indonesia con 53 persone a bordo.

Lo ha reso noto il Capo delle Forze armate di Giacarta, Hadi Tjahjanto, dopo che ieri sono stati recuperati alcuni detriti del KRI Nanggala 402.

“Possiamo confermare che il sottomarino è affondato e che tutti i 53 marinai a bordo sono morti in servizio“, ha detto Tjahjanto.

Il KRI Nanggala era impegnato in esercitazioni militari al largo di Bali, quando mercoledì scorso si sono persi i contatti.

Il sottomarino era scomparso dai radar mercoledì a 100 chilometri a nord di Bali.

“Il KRI Nanggala è diviso in tre parti, lo scafo, la poppa e le parti principali sono tutte separate. La parte principale è incrinata“, ha detto il comandante dell’esercito indonesiano Hadi Tjahjanto.

E’ stato forse un guasto del sistema elettrico a impedire le manovre di riemersione, ma quello che è certo è che una volta precipitato oltre i 300-400 metri di profondità che era in grado di sopportare, la pressione dell’acqua lo ha squarciato.

Indonesia: le ricerche del sottomarino

Navi da guerra, aerei, elicotteri indonesiani ma anche americani, australiani, malesi, indiani, da Singapore si sono impegnati per giorni nel tentativo di arrivare prima che alle tre del mattino di ieri finisse l’ossigeno nel sottomarino.

Rimane qualche oggetto: un’ancora, giubbotti di salvataggio che si aggiungono al tappetino per la preghiera e a una bottiglia di grasso per telescopio recuperati sabato.

Il Presidente, Joko Widodo, ha tenuto un discorso in tv, dopo la notizia dei resti rinvenuti in mare: “Tutti gli indonesiani sono in lutto per questa tragedia. Sono i figli migliori della nazione, patrioti che proteggono la sovranità del Paese“.