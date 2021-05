Tragico incidente la scorsa notte a Città del Messico: crolla un ponte dell’Aerotrén, la metro sopraelevata, causando una vera e propria catastrofe. Il dramma è avvenuto proprio durante il passaggio di un convoglio. Sono almeno 23 i morti accertati, mentre il numero dei feriti è destinato a salire così come riportano le agenzie di stampa.

A Città del Messico crolla un ponte della metro: le parole della sindaca Sheinbaum

La notizia, che ha fatto subito il giro del mondo, è stata ufficializzata dalla sindaca della metropoli messicana, Claudia Sheinbaum. La donna è subito accorsa sul posto per monitorare la situazione: “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente”, ha dichiarato ai media. L’incidente è avvenuto nella parte sud di Città del Messico, nei pressi della stazione Olivos, coinvolgendo la linea 12 della metropolitana. I soccorsi, come indicato dalle varie testate giornalistiche, erano stati momentaneamente interrotti per il pericolo di ulteriori crolli, ma sono poi ripresi con l’arrivo di un gru.

Le prime notizie

Tra i deceduti figurano anche alcuni minori, mentre i feriti, al momento sono 73. Il numero, però, non è ancora definitivo: risultano infatti diverse persone intrappolate tra le macerie dei convogli. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è registrato intorno alle 22.30 ora locale, e le prime immagini riprese dal luogo della tragedia mostrano il momento in cui, a Città del Messico, il ponte crolla al passaggio della metropolitana. Parte di esso ha raggiunto anche le macchine che, in quel preciso istante, transitavano proprio al di sotto della struttura.

I precedenti

Mentre si cercano di chiarire le cause di quanto accaduto, i giornali hanno portato alla ribalta le richieste che il senatore del Pvem, Raul Bolanos-Cacho Cuè, aveva fatto al Governo in merito alla manutenzione delle linee della metro. Infatti lo scorso 9 gennaio, lo scoppio di un incendio aveva portato alla luce le varie problematiche di alcune strutture. La metro di Città del Messico è una delle più trafficate di tutto il mondo e, solo negli ultimi sei anni, è stata teatro di altri due gravi incidenti. Il primo avvenuto nel 2015 costato il ferimento di 15 persone, il secondo a marzo 2020 con il bilancio di un morto e 41 feriti.