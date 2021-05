20 gatti prima e dopo l’adozione che vi faranno sciogliere il cuore

Sebbene le foto del “prima” di questi gatti possano essere difficili da vedere, adesso sono stati adottati e sono al sicuro, felici, sani e vivono le loro vite migliori!

Sulla piattaforma di Reddit è stato infatti lanciato uno spazio per condividere l’esperienza dell’adozione di un animale abbandonato o maltrattato. Sono state caricate tante straordinarie foto del prima e del dopo di cuccioli e gattini.

I gatti prima e dopo essere stati adottati

Lui è un vero titano di nome e di fatto: si chiama Titan ed ora è un viziato.



Questo aveva gli occhi sognanti prima ma anche dopo esser stato salvato. E’ nato da una madre sottopeso trovata abbandonata assieme agli altri 3 suoi gattini. Oggi è un gatto paffuto e amorevole.

Lei ha visto la sua spazzolatura quotidiana ripagata nel migliore dei modi. Ora è così bella e dal pelo lucidissimo e morbido.

Questo gatto ha intrapreso un viaggio per dimagrire per salvare la sua salute. Il suo nome è Trouble e finalmente ha un peso sano.

Da gattini selvatici sono diventati due coccoloni. Sweet Potato e Scrumbly oggi hanno quattro anni e vivono in una casa confortevole con un catio, un patio fatto a posta per i gatti.

Lui è stato trovato a piangere in una notte di pioggia 4 anni fa, ma adesso Mavish non sarà mai più lasciato fuori al freddo.

Nico era un gatto triste di strada, dopo sei mesi di adozione è assolutamente fiorito e anche un po’ viziato.

Questo gatto ha attraversato una trasformazione che va oltre le parole. Nova nella prima foto aveva appena fatto il suo primo controllo dal veterinario, nella seconda è il risultato dell’amore che sta ricevendo.

Lui è un gatto anziano di 18 anni con “pochi mesi di vita” che al momento sta in un ospizio e se la cava molto bene.

Anche questo gatto oggi sembra davvero molto più felice e sano come deve essere.

Sushi non ha lasciato che una grave ferita al collo infetta gli impedisse di diventare il più carino di sempre. Preso in adozione a 17 settimane, 8 mesi dopo con amore e pazienza è diventato un super amante delle coccole.

La trasformazione di questo gattino è andata oltre le aspettative e rende molto orgogliosi i suoi padroni.

Trovata ferita da qualcosa e in lacrime, oggi Dashi ha 3 anni ed è una regina in casa, le piace passare il tempo appollaiata ovunque.

Un’altra bellissima gatta che non ha lasciato che la perdita di una gamba le impedisse di diventare quello che è oggi. Hazel era un randagio catturato in una trappola d’acciaio e lasciata lì per circa 5 giorni.

Lui sta vivendo i suoi ultimi anni come dovrebbe. Ha 10 anni e ha impiegato un anno intero per passare da brutalizzato a sano e attivo.

Questo gatto è stato trovato sotto un’auto al freddo, oggi ha un posto nuovo in cui stare molto accogliente. Dorme infatti nel letto ogni notte.

Alcuni non crederebbero neanche sia lo stesso gatto, eppure è proprio lui che ha fatto questa trasformazione in 2 anni di puro amore.

Tom appena trovato e 18 mesi dopo l’adozione. E’ diventato proprio un bel gattone, destinato a migliorare sempre di più con gli anni.

Loro sono tre gemelli trovati il giorno della festa della mamma di 9 anni fa.

Infine un altro piccolo principe coccolato. Questo gatto è stato trovato abbandonato e affamato, dopo 10 mesi il cambiamento è davvero impressionante.

Leggi anche: Film che fanno piangere: le scene più strazianti di sempre