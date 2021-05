Cinema: annunciate le date dei prossimi film in sala da giugno a dicembre

Dopo un lungo anno di chiusura, il 26 aprile i cinema sono tornati a riaprire le proprie sale. Tra i primi film trasmessi ci sono stati i candidati agli Oscar, tra cui il premiatissimo ”Nomadland”. Da giugno saranno tante le pellicole in arrivo, alcune di queste sono state già annunciate mentre altre si aggiungeranno più avanti. Intanto la 01 Distribution ha reso note tutte le date di uscita dei film realizzati in collaborazione con Rai Cinema in programma fino al prossimo dicembre.

Le date per il cinema dal catalogo 01 Distibution

Tra le prime produzioni a fare ritorno sul grande schermo c’è Rai Cinema, che si prepara con una carrellata di novità che mirano ad arricchire il panorama culturale italiano per recuperare l’anno di stand-by che tutto il settore cinematografico ha vissuto. Con un tweet 01 Distribution ha annunciato ufficialmente le date di uscita per i seguenti film:

Il cattivo poeta di Gianluca Jodice dal 20 maggio

di Gianluca Jodice dal 20 maggio Comedians di Gabriele Salvatores dal 10 giugno

di Gabriele Salvatores dal 10 giugno Spiral – L’eredità di Saw di Darren Lynn Bousman dal 16 giugno

di Darren Lynn Bousman dal 16 giugno School of Mafia di Alessandro Pondi dal 24 giugno

di Alessandro Pondi dal 24 giugno After 3 di Castille Landon dal 1 settembre

di Castille Landon dal 1 settembre Tre Piani di Nanni Moretti dal 23 settembre

di Nanni Moretti dal 23 settembre Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano dal 14 ottobre

di Simone Godano dal 14 ottobre Freaks Out di Gabriele Mainetti dal 28 ottobre

di Gabriele Mainetti dal 28 ottobre Per tutta la vita di Paolo Costella dall’11 novembre

di Paolo Costella dall’11 novembre Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi dal 25 novembre

di Volfango De Biasi dal 25 novembre Diabolik dei Manetti Bros dal 16 dicembre

dei Manetti Bros dal 16 dicembre La befana vien di notte 2 – Le origini di Paola Randi dal 30 dicembre

Il quadro è completo: questi i titoli dei film #01Distribution che potrete vedere nei prossimi mesi #soloalcinema. Bentornati in sala. 🍿🎬 pic.twitter.com/SATAZzLxSd — 01Distribution (@01Distribution) May 14, 2021

