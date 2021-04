Cinema aperti, ecco i film da vedere in sala dal 26 aprile

Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno di riapertura per i cinema italiani. Fino ad oggi abbiamo potuto vedere i film freschi di uscita solo sulle piattaforme streaming come Netflix o Amazon Prime. Ma da lunedì 26 aprile, con il nuovo decreto e le zone gialle, si potrà tornare a gustare l’emozione della sala e del grande schermo.

I film nelle sale dal 26 aprile 2021

I cinema per i primi giorni punteranno naturalmente sui film premiati durante gli Oscar di domenica 25 aprile, che adesso possiamo dire sia capitata “a fagiolo” con la riapertura. Di fatti, coloro che non sono riusciti ancora a vederli, potranno farlo direttamente nelle principali sale italiane. I primi ad essere proiettati sono proprio Minari e Mank. Dal 29 sarà poi possibile vedere anche Una Donna Promettente e Nomadland.

A maggio arriveranno anche Pieces of a Woman, Bad Luck Banging or Loony Porn e Maternal. Per avere un quadro generale della programmazione futura bisognerà comunque attendere quando le varie distribuzioni cinematografiche presenteranno agli esercenti i titoli destinati al pubblico per il periodo da maggio a luglio. I tanti film in uscita in questo momento saranno disponibili prima in streaming e poi arriveranno in sala. Tra le nuove pellicole italiane c’è grande attesa per Il Cattivo Poeta, con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio.

Le norme da rispettare nei cinema

Nonostante sia stato dato il via libera dal Governo per i cinema nelle zone gialle, non tutti riapriranno. Uno dei più noti, l’UCI Cinemas, scrive sul proprio sito: “In questo momento siamo concentrati per garantire l’apertura dei nostri cinema nel corso delle prossime settimane in condizioni di sicurezza e per offrire al nostro pubblico la miglior esperienza possibile che comprenda un palinsesto di valore”. Alcuni quindi attenderanno maggio, l’estate, o comunque tempi migliori per ripartire.

Ben diversa è invece la decisione presa dal Cinema Beltrade di Milano, che nel primo giorno di zona gialla ha aperto le sue porte dalle prime ore del mattino. I milanesi non hanno atteso e, all’alba, si sono messi in coda per vedere il film in programmazione, Caro Diario di Nanni Moretti. Una delle responsabili ha spiegato che su 200 posti ne hanno occupati 72, e anche per quanto riguarda la fila hanno mantenuto le norme del distanziamento.

Tra le regole da rispettare nelle sale cinematografiche riaperte c’è infatti la capienza del 50%. Gli spettatori sono tenuti ad indossare la mascherina e a stare distanziati tra loro almeno un metro, eccetto congiunti. Inoltre, essendo ancora in atto il coprifuoco alle 22:00, la programmazione verrà organizzata in modo da finire entro l’orario stabilito.

Leggi anche: Oscar 2021: la lista di tutti i vincitori, tre statuette per Nomadland