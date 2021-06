Cesano: 19enne sequestrata e violentata per due anni dal compagno

Per due anni una ragazza oggi 19enne è stata sequestrata e violentata dall’ormai ex compagno a Cesano, comunque della città di Roma. La vittima, di origine tedesca, si era trasferita in Italia insieme al fidanzato due anni fa, quando era ancora minorenne, di certo non poteva immaginare che lui le avrebbe fatto vivere un vero e proprio incubo.

La giovane 19enne è stata infatti sequestrata e abusa sessualmente dal fidanzato, un 29enne pachistano, e da un suo amico per due anni tra le mura del loro appartamento. I due la costringevano a restare chiusa in casa e a non avere contatti con nessuno. Per tutto il tempo ha subito violenze e abusi sessuali. Lo scorso 27 maggio 2021 la ragazza è riuscita però a darsi alla fuga approfittando di un momento i cui entrambi gli uomini erano distratti.

19enne sequestrata e violentata a Cesano, riesce a scappare dopo due anni e li fa arrestare

Giunta in strada la 19enne in preda alla disperazione ha subito chiesto aiuto ad un passante. L’uomo ha accompagnato la donna presso la caserma dei Carabinieri Cesano di Roma. In seguito al racconto della ragazza gli agenti si sono precipitati a casa dell’ex fidanzato della vittima e hanno arrestato lui e il suo amico. Entrambi sono stati portati nel carcere di Rieti per aver sequestrato e violentato la giovane vittima per due anni.

