Olbia, 71enne tenta di violentare una ragazza di 22 anni: arrestato

I fatti si sono svolti durante l’estate 2021 ad Olbia, un uomo anziano di 71 anni ha aggredito una ragazza di 22 anni. I due si conoscono per motivi familiari ma non avevano estrema confidenza, lui le ha prima rivolto alcuni complimenti per il suo aspetto fisico ma ciò non aveva allarmato la vittima.

Il 71enne dopo essersi recato a casa della giovane ragazza ad Olbia con una scusa l’ha aggredita cercando di abusare sessualmente di lei. La 22enne è riuscita a difendersi e ad evitare il peggio. Subito dopo ancora sotto shock si è recata dalle forze dell’ordine per denunciare l’uomo per aver cercato di violentarla. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, le prove trovate hanno confermato la versione della vittima.

71enne tenta di violentare una ragazza di 22 anni ad Olbia, parla lui: “Non so cosa mi sia successo”

Davanti al giudice l’anziano uomo ha ammesso di aver aggredito la ragazza. Dopo essersi scusato con la 22enne ci ha tenuto a dire di non sapere cosa gli sia successo. Ha poi aggiunto di essersi sempre comportato correttamente nella sua vita e di essere un uomo per bene. Ha fatto sapere di essere molto scosso per il suo gesto, sostiene di aver perso inspiegabilmente il controllo. Nei confronti dell’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale.

LEGGI ANCHE -> Bari, estetista uccisa: la cassazione annulla l’assoluzione dell’ex