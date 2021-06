Wuhan, Coronavirus: pipistrelli vivi nei laboratori. Il video è virale

L’Istituto di Virologia di Wuhan, la città dove si ritiene abbia avuto origine il Coronavirus, ha tenuto pipistrelli vivi in ​​gabbia.

Questo è quanto rivelato da un video girato all’interno della struttura e diffuso in esclusiva di Sky News Australia.

Immagini che sembrano smentire la versione dell’Oms che aveva definito come “complottistica” l’ipotesi di una fuga del virus dal laboratorio.

The Wuhan Institute of Virology kept live bats in cages, new footage from inside the facility has revealed, disproving denials from World Health Organisation investigators who claimed the suggestion was a “conspiracy”.https://t.co/tHMMQhNShi — Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 13, 2021

Nelle immagini si vedono i pipistrelli tenuti in una gabbia nell’Istituto di virologia di Wuhan e uno scienziato che dà da mangiare un verme a uno degli animali.

Wuhan e i pipistrelli: le dichiarazioni di Sky News Australia

Sky News Australia precisa che il video è ufficiale, girato in occasione del lancio del laboratorio di biosicurezza nel maggio del 2017.

Il filmato, intitolato “Il team di costruzione e ricerca del laboratorio Wuhan P4 dell’Istituto di virologia di Wuhan, Accademia cinese delle scienze“, presenta interviste con i suoi principali scienziati.

Vengono evidenziate le indicazioni “di massima sicurezza” attuabili in caso di “incidenti” e degli “intensi scontri” con il governo di Parigi durante la sua costruzione.

La posizione dell’Oms

Peter Daszak, membro del team dell’Organizzazione mondiale della sanità che indaga sull’origine della pandemia a Wuhan, ha affermato che “è una cospirazione suggerire che i pipistrelli fossero allevati nell’Istituto di virologia di Wuhan“.

“Questa è una teoria del complotto ampiamente diffusa. Non hanno pipistrelli vivi o morti al loro interno. Non ci sono prove da nessuna parte che ciò sia accaduto”, ha dichiarato.

Questo mese Daszak ha ammesso che l’Istituto potrebbe aver ospitato pipistrelli e di non aver formalizzato richieste specifiche relative al tema.

Nel rapporto dell’Oms non c’è alcuna menzione di pipistrelli, tranne un allegato.

“Il locale per gli animali nella struttura P4 può gestire una varietà di specie, compreso il lavoro sui primati con SARS-CoV-2“, si legge.

Dunque il video riapre il dibattito sulla possibilità che il Coronavirus derivi da una manipolazione genetica e/o da una fuga dal laboratorio di Wuhan.

