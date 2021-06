Achille Lauro fidanzata: chi è la dolce metà del cantante

Achille Lauro fidanzata: ecco svelato di chi si tratta. Innumerevoli le voci girate sulle relazioni di Achille Lauro. Alcuni media hanno sostenuto che avesse una relazione con Bossdoms, produttore e musicista che lo ha affiancato per diversi anni. Entrambi hanno smentito i rumors: il loro bacio sul palco di Sanremo è stato parte di una performance. Iper-esposto su giornali e TV italiana, Achille Lauro ha mantenuto per diverso tempo il segreto sulla persona che gli sta accanto. Alcuni paparazzi, però, li hanno immortalati abbracciati.

Achille Lauro fidanzata: di chi si tratta

Achille Lauro è uno dei personaggi più noti del panorama italiano. Da alcuni è considerato l’unica icona di stile nostrana della sua generazione. Effettivamente è un artista eclettico, travolgente e a tratti disturbante. Un fenomeno che in Italia non si vedeva da diversi anni. Il fascino di Lauro colpisce tutte le generazioni: dalle vecchie alle nuove.

Nonostante la grande esposizione del cantante, la sua vita privata è sempre rimasto un mistero. In molti si chiedono: chi è la fidanzata di Achille Lauro? La ragazza si chiamerebbe Francesca. I due sono stati paparazzati insieme in alcuni momenti di vita quotidiana. Lauro ha confermato la storia a Domenica In, ospite di Mara Venier. Achille Lauro e la fidanzata stanno insieme da 3 anni. Lei è del tutto estranea al mondo dello spettacolo e non ama essere esposta. Francesca ha la stessa età del fidanzato, ma su di lei non si hanno altre informazioni. Non si sa dove viva, né che lavoro faccia. Quel che è certo è che ha conquistato il cuore del rapper, che in merito alla sua relazione ha raccontato:

“Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”.

