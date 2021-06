Marta Losito: chi è la superstar di TikTok da milioni di followers

Marta Losito è la giovanissima influencer italiana che sta spopolando sui social. Classe 2003, sono ormai cinque anni che vanta un seguito da record. Le sue fan, fedelissime, la seguono e la venerano. Come spesso accade nel mondo dei social, il successo inizialmente limitato alle piattaforme online, sta prendendo forma anche in altri contesti. Marta, infatti, ha scritto quattro libri e attualmente è impegnata nelle riprese di un film. Recentemente ha raccontato della sua passione per la recitazione, che spera possa diventare parte del suo futuro.

Marta Losito: biografia

Marta Losito nasce il 6 Ottobre 2003 a Mestre, in Veneto. La passione per i social nasce quando è ancora molto piccola. Nonostante l’iniziale disappunto dei genitori, Marta a soli 13 anni apre un canale Youtube e un profilo su Musical.ly, il predecessore di TikTok. Su questi canali mostra le sue doti nel canto e nel ballo. Su musical.ly diviene uno dei 100 profili più seguiti al mondo. Parallelamente, esplode anche su Instagram, dove ha più di 2 milioni di followers.

Nel 2019 Marta Losito ha pubblicato il suo primo llibro “#Nonostante”. A questo, ne sono seguiti altri 3.

Vita privata

Marta Losito è stata fidanzata con Valerio Mazzei, del duo Valespo e della Chill House. La coppia era amatissima dai fan. Marte e Valerio condividevano spesso immagini e video dei loro momenti di dolcezza. La fanbase dei ragazzi è insorta alla notizia della rottura. Nel 2020 Marta ha iniziato una relazione con Giamarco Rottaro, anche lui influencer e TikToker. La relazione procede a gonfie vele, i due sembrano più innamorati che mai. Più volte la coppia ha dovuto smentire le voci che sostenevano ci fossero delle rotture tra loro.

Marta, nonostante la sua giovane età, grazie al lavoro di influencer guadagna moltissimo: i brand la cercano continuamente per fare sponsorizzazioni.

