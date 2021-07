Malika nella bufera: compra una Mercedes con i soldi della raccolta fondi

Al centro di molte critiche e polemiche Malika Chalhy, la 22enne di Castelfiorentino che nei mesi scorsi con la sua storia ha commosso tutti. La famiglia l’aveva cacciata di casa perché lesbica, in moltissimi l’hanno sostenuta e difesa. Per manifestarle solidarietà era stata organizzata una raccolta fondi che ha raggiunto un’importante somma di denaro, 140 mila euro.

La 22enne per mesi è stata ospite in varie trasmissioni televisive e manifestazioni per parlare della sua storia. Aveva anche assicurato di voler aiutare coloro che si ritrovano a vivere la sua stessa situazione e a combattere contro la discriminazione e l’odio. Aveva fatto sapere di voler destinare a questa causa i soldi della raccolta fondi, ma un suo gesto ha fatto storcere il naso a molti. Quale? Ha acquistato una costosa auto, una Mercedes. Malika Chalhy è stata vista a bordo dell’auto per le vie di Milano, quando la notizia è saltata fuori aveva assicurato che l’auto non fosse sua ma della famiglia della sua fidanzata.

LEGGI ANCHE -> Malika Chalhy, i genitori la cacciano perché lesbica: la procura indaga

Malika con i soldi della raccolta fondi ha acquistato una costosa auto, ecco cosa ha detto

In un’intervista rilasciata a Tpi la 22enne, dopo aver negato ripetutamente, ha finalmente ammesso di aver comprato lei l’auto. Queste le sue parole: “Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina. Potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto”. Ha poi spiegato di aver inizialmente mentito perché si sentiva sotto pressione. In merito al resto dei soldi della raccolta fondi ha fatto sapere di averne usato una parte per prendere una casa in affitto a Milano insieme alla fidanzata, hanno già dato in anticipo un anno di mensilità più la caparra. Si è comprata dei vestiti perché tutte le sue cose sono rimaste a casa dei genitori e ha pagato il dentista e l’avvocato.

Malika Chalhy ha poi rivelato che non donerà i restanti soldi della raccolta fondi ad enti come aveva inizialmente detto, oggi ha un altro scopo. Quale? A detta sua fonderà un’associazione con la Boldrini. Dopo le sue dichiarazioni Laura Boldrini ha però smentito, sembra quindi che la 22enne abbia mentito ancora.