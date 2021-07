Otranto: Pia e Rosario risucchiati dalle onde della Baia dei Turchi

Pia Patruno e Rosario Mancino, una coppia giovane di Cerignola di 27 e 29 anni, sono morti in mare, sotto la scogliera della Baia dei Turchi di Otranto, in una delle insenature più belle del Salento.

Una tragedia consumatasi sabato 10 luglio intorno alle 11:30 in una delle località più attrattive della Puglia.

I ragazzi potrebbero essere precipitati dalla scogliera mentre cercavano di tuffarsi oppure sono morti annegati.

Lo stesso episodio è successo qualche giorno prima a una donna di 60 anni di Sondrio, gravemente ferita cadendo dalla stessa scogliera. Nello stesso luogo morì nel 2013 anche una bambina di 10 anni.

Hanno provato fino all’ultimo a salvarsi a vicenda, ma senza riuscirci.

Un tratto di costa molto pericoloso. Gli esperti spiegano che in determinate condizioni meteomarine, con acque agitate e vento di maestrale, si creano correnti a mulinello che trascinano chi fa il bagno verso il fondale, che scende improvvisamente.

Otranto: la dinamica dell’incidente

Sono arrivati insieme ad alcuni amici di Cerignola per passare una vacanza in Salento.

L’idea: quella di fare un bagno in mare malgrado le acqua agitate e la poca esperienza nel saper nuotare.

La Baia dei Turchi di Otranto è tristemente nota per chi la conosce bene per le insidiose correnti.

Sulla spiaggia il fidanzato di lei e gli amici non si sono accorti di niente fino al momento in cui hanno sentito le grida di altri bagnanti che hanno visto la ragazza scomparire tra le onde.

Una volta in spiaggia, alcuni bagnanti medici e un bagnino hanno tentato manovre di rianimazione ma è stato inutile.

l personale del 118, giunto nella zona della scogliera, non ha potuto far altro che constatare il decesso per annegamento dei due vacanzieri.

I corpi sono stati trasferiti sulla banchina del porto di Otranto e da lì trasferiti presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi.

La dinamica ricostruita dai carabinieri e militari della Capitaneria di Porto di Otranto che hanno ascoltato i bagnanti ha escluso che i ragazzi fossero precipitati dalla scogliera.

