Gallipoli, violentate due turiste di 19 anni: denunciati due 35enni

La terribile vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Gallipoli, dove due ragazze di 19 anni di Verona si erano recate per qualche giorno di vacanza. Il titolare del B&B dove le due turiste alloggiavano le ha trovate in stato confusionale, le due si sono quindi rivolte ai carabinieri per raccontare cosa fosse successo quella notte.

Agli agenti le due 19enni hanno raccontato di aver conosciuti due uomini sul lungomare di Gallipoli. Dopo aver bevuto qualche cocktail e aver chiacchierato con loro, i due uomini si sono offerti di accompagnarle nel b&b in cui alloggiavano. Loro hanno accettato, di certo non potevano immaginare le loro reali intenzioni. Ai carabinieri hanno detto che in realtà le hanno portate in una casa poco fuori Gallipoli. Giunti sul posto le hanno costrette a consumare rapporti sessuali con loro contro la loro volontà.

Due 19enni stuprate a Gallipoli, denunciati due uomini di 35 anni

Dopo aver raccontato la vicenda agli agenti le due 19enni sono state accompagnate in ospedale per i dovuti controlli. Inizialmente pensavano che i due uomini avessero somministrato alle giovani turiste la droga dello stupro. Dalle analisi non è però emersa la presenza di sostanze stupefacenti. Diverso l’esito del test alcolemico, questo ha infatti rilevato che entrambe fossero ubriache.

In base alla descrizione delle due ragazze e quelle di alcuni testimoni, i carabinieri sono risaliti a due uomini di 35 anni, uno di loro già noto alle forze dell’ordine per droga. I due sono stati denunciati a piede libero con la grave accusa di violenza sessuale ai danni delle 19enni.

