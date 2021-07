I fatti risalgono a circa due anni fa, quando Massimo Sebastiani nell’agosto del 2019 ha ucciso Elisa Pomarelli. L’uomo dopo aver strangolato l’amica aveva nascosto il suo cadavere in un bosco per quindici giorni. Nel corso del processo in rito abbreviato il procuratore Grazia Pradella aveva chiesto nei suoi confronti una condanna pari a 24 anni. Ieri 19 luglio 2021 il gup Fiammetta Modica ha pronunciato una diversa condanna: 20 anni di carcere.

La famiglia della vittima è rimasta delusa dalla condanna emessa nei confronti di Massimo Sebastini. La sorella di Elisa dopo la sentenza ha infatti detto che l’uomo meritava l’ergastolo per aver brutalmente ucciso la Pomarelli, lei e la sua famiglia pensano che sarebbe stata questa la giusta pena. La donna ha poi aggiunto: “Non mi avrebbe tolto il dolore che c’è sempre ma comunque vent’anni sono pochi. Questa non è giustizia.”

Massimo Sebastini uccise Elisa Pomarelli il 25 agosto 2019 a Carpaneto nel suo pollaio. Le forze dell’ordine arrestarono l’operaio nella zona di Piacenza il 7 settembre 2019. L’avvocato del killer dopo aver fatto richiesta aveva ottenuto il rito abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica, questa equivale ad uno sconto di un terzo della condanna. In seguito alla sentenza di ieri l’uomo dovrà scontare una pena di vent’anni, una condanna che non è sembrata affatto adeguata alla famiglia della vittima che dopo due anni continua a fare i conti con un grande dolore a causa della morte di Elisa.

