Principe Harry, effettuata la perizia biometrica: “Non è figlio di Carlo”

Da moltissimi anni si parla della possibilità che il Principe Harry non sia figlio di Carlo d’Inghilterra. Dal 1986 al 1991 lady Diana ebbe una relazione con il maggiore James Hewitt, stando ai gossip che trapelano da anni il duca di Sussex potrebbe essere suo figlio. Eppure, Harry è nato nel 1984, prima della relazione della principessa con il maggiore, quest’ultimo in passato ha inoltre assicurato di non aver avuto alcun tipo di rapporto con Lady D prima nel 1986. I due nemmeno si conoscevano.

Sono dettagli che dovrebbero mettere a tacere i pettegolezzi, ma se ne continua a parlare. La Royal Family non ha mai rotto il silenzio in merito al gossip che circola da anni. A Buckingham Palace hanno sempre preferito ignorare la questione. È stato però il Principe Harry insieme alla moglie Meghan Markle a rivelare i più imbarazzanti segreti della Famiglia Reale. Tra pochi mesi uscirà il primo libro del Duca di Sussex, un’autobiografia che farà sicuramente emergere altri scandali.

Il Principe Harry non è figlio di Carlo? Parla il criminologo

Intanto, il criminologo Ezio Denti ha voluto applicare le regole della perizia biometrica ai volti di Harry ed Hewitt. Il Giornale fa sapere che in seguito all’indagine svolta l’esperto avrebbe dichiarato che sul volto del Duca di Sussex c’è chiaramente scritto che ‘non è figlio di Carlo’. Il criminologo ha poi spiegato: “Questo tipo di esame ha un’elevata attendibilità e può avere valore legale: il software analizza 80 punti nodali sui volti e li metti a confronto. Di più preciso c’è solo il test del Dna”.