Aprica, violentata una 15enne: ricoverata in stato di shock in ospedale

La terribile vicenda sarebbe avvenuta nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021 ad Aprica, comune della città di Sondrio. Protagonista una ragazzina di soli 15 anni, sarebbe stata violentata in un’area verde nel centro della città. In preda alla paura è stata lei stessa ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Agli agenti in lacrime ha raccontato di essere stata violentata.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui sarebbe avvenuta la violenza sessuale nei giorni scorsi ad Aprica. Giunti sul posto hanno trovato la ragazza insieme ad altri due ragazzi, il loro coinvolgimento non è però ancora noto. La 15enne è stata trasportata in ospedale per essere visita, ma non è stata in gradi di fornire indicazioni sull’aggressore agli inquirenti.

15enne violentata ad Aprica, arrivata in ospedale in stato di shock

La ragazza era visibilmente in forte stato di shock a causa della violenza sessuale subita. Come da prassi, i medici l’hanno sottoposta ad alcuni accertamenti. Intanto, gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zone con la speranza che possano contenere dettagli utili in merito a ciò che è accaduto alla giovane vittima.

