Firenze, 22enne muore per overdose: indagata la madre

Un ragazzo di soli 22 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione situata a Pontassieve, comune della città di Firenze. I fatti risalgono allo scorso 15 luglio, nel registro degli indagati è stata iscritta anche la madre, una donna di 55 anni. La giovane vittima sembra essere morta per overdose. Stando alle indagini svolte dai carabinieri sarebbe stata proprio la donna a comprare al figlio la bustina di eroina che lo ha portato alla morte.

Dalle indagini è emerso che la 55enne si sarebbe recata nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze ogni giorno per acquistare dosi da 30 euro di sostanze stupefacenti al figlio. Il ragazzo da tempo aveva problemi di tossicodipendenza. La madre del 22enne sembra essere Patrizia Carotti, già nota per essere rimasta in passato segregata per un mese all’interno di un pollaio per volere dell’ex cognato.

Firenze, 22enne muore per overdose sospetta la madre è indagata per omicidio colposo

Oggi la 55enne è indagata con la grave accusa di omicidio colposo. Secondo la Procura avrebbe più volte procurato la droga al figlio invece di provare ad aiutarlo. Dopo il decesso il 22enne è stato sottoposto all’esame tossicologico e a quello autoptico. Lo scorso sabato sono stati celebrati i funerali in seguito all’approvazione del pubblico ministero della Procura di Firenze. Gli agenti indagano per cercare di individuare anche il pusher.

