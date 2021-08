Andrew Cuomo, la procuratrice James lo accusa: “Ha molestato 11 donne”

Andrew Cuomo, il governatore di New York, è accusato di aver molestato sessualmente undici donne. Sembra che si sia anche vendicato di un dipendente poiché aveva provato a denunciare le molestie. In seguito alle indagini svolte è stata la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, a rivolgere le pesanti accuse nei confronti del governatore.

Nei giorni scorsi gli investigatori hanno sottoposto Andrew Cuomo ad un lungo interrogatorio durato ben undici ore. La procuratrice Letitia James lo ha anche accusato di aver creato un ambiente ostile, pieno di paura e di intimidazione sul luogo di lavoro ai danni dei membri dello staff. In diretta tv il governatore è apparso visibilmente scosso, non è quasi riuscito a trattenere le lacrime mentre provava a difendersi dalle accuse di molestie ricevute. Tra le varie cose ha detto: “Non ho mai toccato nessuno in maniera non appropriata”.

Andrew Cuomo ha molestato 11 donne? Le accuse della procuratrice Letitia James

Jen Psaki, la portavoce della Casa Bianca, ha definito ‘ripugnanti’ le accuse di molestie fatte nei confronti di Andrew Cuomo. In molti le hanno chiesto se alla Casa Bianca si aspettano le sue dimissioni, ma lei ha preferito non rispondere. Ha poi fatto sapere che nelle prossime ore Joe Biden romperà il silenzio in merito alle indagini svolte dalla procuratrice James nei confronti del governatore. Cuomo potrebbe essere incriminato dalla magistratura e ciò causerebbe inevitabilmente la fine della sua carriera politica.

