Pisogne, simula rapporto sessuale fuori dalla caserma: 20enne denunciato

La vicenda si è svolta a Pisogne, comune della città di Brescia, protagonista dell’episodio un ragazzo di vent’anni. Durante i festeggiamenti di un addio al celibato insieme ad alcuni suoi amici si è recato davanti alla caserma dei Carabinieri di Pisogne. Giunto sul posto ha simulato un rapporto sessuale con una bambola gonfiabile.

Inizialmente gli agenti non sono intervenuti, probabilmente volevano lasciar correre capendo che si trattava di una bravata. Il 20enne però ha poi esagerato, finito l’atto ha infatti bucato la bambola gonfiabile e l’ha lasciata contro il portone di ingresso della caserma. Dopo il suo gesto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine che non hanno permesso al gruppo di amici di andare via senza essere puniti.

20enne denunciato a Pisogne, ha simulato un rapporto sessuale davanti alla caserma dei carabinieri

I ragazzi che si trovavano insieme al 20enne non hanno subito conseguenze perché nonostante si trovassero lì non hanno fatto nulla. Solo il protagonista della vicenda è stato portato dentro la caserma per essere identificato. I carabinieri lo hanno denunciato per l’atto compiuto davanti alla caserma. Le scene della simulazione del rapporto sessuale con la bambola gonfiabile sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Il ragazzo non ha potuto quindi negare l’atto che aveva appesa compiuto.

