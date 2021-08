Asti, lei cerca lavoro lui la fa allontanare con l’inganno e la stupra: arrestato

I fatti risalgono a fine luglio 2021 al lungo Tanaro di Asti, un uomo di 28 anni di origine albanese ha abusato sessualmente di una ragazza di 24 anni. I due si erano conosciuti durante una cena grazie ad amici in comune, lei in vista della vendemmia stava cercando un lavoro in una vigna.

Durante il loro incontro avrebbero dovuto parlare di lavoro, ma le intenzioni dell’uomo erano ben diverse. Dopo la cena lui ha convinto la 24enne a fare una passeggiata con la scusa di continuare a parlare delle opportunità di lavoro. Lei non poteva di certo immaginare quali fossero le sue reali intenzioni ed è per questo che ha accettato. Non appena si sino ritrovati in una zona appartata dell’area del lungo Tanaro il 28enne ha abusato sessualmente di lei.

28enne abusa di una 24enne al lungo Tanaro di Asti, l’uomo è stato arrestato

In seguito alla terribile vicenda avvenuta nei giorni scorsi nell’area lungo Tanaro di Asti, la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare la violenza sessuale subita. Gli agenti hanno subito avviato le indagini, queste hanno consentito di individuare indizi gravi di reato ai danni del 28enne. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di violenza sessuale ed è stato portato nel carcere di Torino. La ragazza è stata invece portata in un centro antiviolenza.

