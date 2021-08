Milano, lasciano la figlia in auto a 35 gradi e vanno all’Autogrill: denunciati

È successo intorno alle 13 di domenica 15 agosto 2021 a Milano, marito e moglie mentre erano in viaggio si sono fermati all’Autogrill. Sono entrati nell’area di servizio insieme alla figlia di tre anni lasciando l’altra figlia di soli otto mesi in auto. Sono un uomo e una donna austriaci, si trovano in Lombardia per trascorrere qualche giorno di vacanza e relax. La coppia non solo ha lasciato la figlia dentro il veicolo con una temperatura di 35 gradi, ha anche lasciato l’auto parcheggiata al sole.

Le disperate urla della neonata hanno attirato l’attenzione di alcuni viaggiatori fermi anche loro all’Autogrill. In preda alla preoccupazione hanno subito allarmato la polizia stradale e tentato di aprire l’auto per tirare fuori la piccola. Una donna che parlava tedesco è riuscita a rintracciare dentro l’Autogrill i genitori della bimba di otto mesi, questo però dopo dieci minuti.

La coppia insieme alla figlia di tre anni si trovava dentro l’Autogrill, senza far caso al fatto che l’altra figlia era dentro l’auto a 35 gradi. Se non li avessero cercati e rintracciati chissà dopo quanto sarebbero tornati al veicolo. Per fortuna la neonata sta bene, l’essere rimasta chiusa dentro l’auto con quel caldo non le ha causato conseguenze. I poliziotti dopo aver identificato i suoi genitori li hanno entrambi denunciati per abbandono di persona minore.

