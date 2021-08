Uccide in hotel il figlio di due anni poi si dà alla fuga: ricercato

Dramma nella giornata di martedì 24 agosto 2021, i fatti si sono svolti nell’hotel Concordia a Barcellona. Un bimbo di soli due anni è stato trovato senza vita, ad ucciderlo sembra essere stato il padre, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’uomo, un 44enne, mentre si dava alla fuga.

La madre della giovanissimi vittima aveva già allarmato le forze dell’ordine dicendo che il marito era andato via di casa portando con sé il figlio, i due si stanno separando. Agli agenti ha raccontato che l’uomo prima di andare via le aveva detto che si sarebbe ‘pentita’, forse aveva già premeditato l’omicidio. Gli agenti dopo essersi recati in hotel hanno fatto irruzione nella camera in cui si trovava il bimbo di due anni e lo hanno trovato privo di sensi. Il piccolo aveva il viso violaceo, sul luogo della tragica vicenda avvenuta a Barcellona immediato è stato l’intervento di ben quattro ambulanze. Il personale medico ha fatto di tutto per rianimare la giovane vittima ma tutti i loro tentativi si sono rivelati del tutto inutili. Il bimbo non ce l’ha fatta.

Barcellona, 44enne uccide il figlio in hotel poi scappa

Dopo aver visionato le telecamere di sicurezza gli agenti hanno visto l’uomo darsi alla fuga dall‘hotel. Nel corridoio si guardava intorno per capire se qualcuno lo stesse vedendo, dopodiché ha saltato il recinto della piscina ed è andato via. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo, il 44enne è ricercato come presunto autore di un omicidio.

