Sono state un vero e proprio flop le manifestazioni “no green pass” organizzate nei giorni scorsi e previste nella giornata di ieri, mercoledì 1 settembre. Con l’entrata in vigore delle nuove regole, infatti, numerosi erano stati i no-vax che avevano minacciato di bloccare le principali stazioni ferroviarie in Italia per lanciare un messaggio chiaro e forte al governo.

Manifestazioni “no green pass”: la mancata risposta dei no-vax

Il ministro dell’Interno, allertato dalle possibili proteste in programma, aveva organizzato numerosi presidi delle forze dell’ordine proprio per evitare disordini. Pochi, però, sono i manifestanti che hanno risposto all’appello lanciato su Telegram. Alla stazione Tiburtina di Roma, ad esempio, c’erano solo 3-4 no-vax. Il resto delle persone erano giornalisti accorsi sul luogo per documentare quello che doveva essere un pomeriggio di fuoco per i viaggiatori. L’idea era quella di creare disagi nelle stazioni dopo l’entrata in vigore del green pass obbligatorio. A partire da ieri, infatti, per potersi muovere utilizzando i treni ad alta velocità e gli intercity, bisogna essere in possesso del famoso certificato verde.

La situazione in tutta Italia

La mancata partecipazione dei manifestanti però, non è stata segnalata solo a Roma. Ad esempio, secondo il quotidiano La Nazione, “alla stazione di Firenze solo uno sparuto gruppo di poche persone si è presentato di fronte a Santa Maria Novella“. Stessa situazione anche a Napoli e a Genova, solo piccoli gruppi che non hanno creato alcun tipo di problema. Si trattava perlopiù di no-vax che manifestavano contro la dittatura sanitaria, ma nessuno di loro è riuscito a creare disagi ai viaggiatori. “I tre no vax (non organizzati) che hanno parlato coi giornalisti a Tiburtina, e a cui diversi colleghi hanno cercato di tirare fuori le dichiarazioni più folli possibili, sembravano soprattutto persone molto sole e più che altro bisognose di aiuto“. Questo è quanto raccontato da Davide De Luca, corrispondente di Domani, che si trovava proprio nel gruppo di giornalisti accorsi nei luoghi della presunta manifestazione.

Leggi anche: Crotone, parenti senza delega: pensionata ritira la pensione in barella